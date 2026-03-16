האם נתניהו ינצח שוב בבחירות? כך ניר חפץ השיב

ניר חפץ, יועצו הקרוב לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשאל האם הוא יהיה שוב ראש ממשלה אחרי הבחירות הקרובות. כך הוא השיב

ניר חפץ, מי שהיה בעבר מקורבו ודובר משפחת נתניהו, סיפק הבוקר (שני) בראיון לרדיו 103FM תחזית פוליטית מפתיעה שמעוררת סערה במערכת הפוליטית, במרכזה עומד ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט.

במהלך הראיון, התייחס חפץ לאפשרות שבנימין נתניהו יישאר בתפקידו גם לאחר מערכת הבחירות הבאה, והפנה אצבע מאשימה לכיוונו של בנט. "אני חושד בנפתלי בנט שאם הוא יצטרך להעדיף ממשלה עם נתניהו או ממשלה בגוש השינוי, שאולי בצורה כזו או אחרת מבוססת על מפלגות ערביות – הוא בטח לא ירצה ללכת לשם", טען חפץ.

לדבריו, בנט עשוי לחזור על המהלך שביצע בעבר בני גנץ: "הוא יעשה מה שגנץ עשה לנו בעבר למחנה שרוצה להחליף את נתניהו – וילך איתו ברוטציה כזו או אחרת".

"בשר ודם שיכול להיבהל מסקר"

מעבר לניתוח הקואליציוני, חפץ לא חסך ביקורת גם מהתנהלותו האחרונה של ראש הממשלה נתניהו. בהתייחסו למסיבת העיתונאים האחרונה שקיים רה"מ, טען חפץ כי היא שידרה מצוקה רבה.

"חשבתי שהיא הייתה, בניגוד לשתי הופעות קודמות שלו, אחוזת פאניקה מסקר שהתפרסם", הסביר חפץ. "הוא בשר ודם ויכול להיבהל מסקר. כאשר היום יש די ואקום באישיויות בליגה של האנשים סביבו, אז הוא נקלע לבהלה ועושה מסיבת עיתונאים חפוזה. חבל".