בתנועת 'חלוצי הבשן' חושפים כי הדרוזי שהצטלם אומר 'שמע ישראל' וקרא לנוכחות יהודית בסוריה, נהרג בקרב מול צבא ג'ולאני. המסר שהם מקבלים מהדרוזים: "בחרנו בחיים, אנחנו רוצים להתאחד עם היהודים"

שנה וחודשיים להפיכה בסוריה, ועל רקע המעבר משלטון אסד לשלטון ג'ולאני, הולך ומתהדק הקשר בין הדרוזים בסוריה לישראל, כולל גם לתנועת ההתיישבות הישראלית בסוריה.

מיד לאחר חיסול משטר אסד ותפיסת קו התלים ברמת הגולן, הוקמה תנועת 'חלוצי הבשן', במטרה לחדש את האחיזה היהודית באזור. גורמים בתנועה מדווחים לאחרונה על התחממות משמעותית ביחסים עם המיעוט הדרוזי החי מעבר לגבול הסורי – מיעוט הנמצא תחת איום מתמיד של טבח מצד השלטון הטרוריסטי החדש.

בסרטונים שהופצו בעבר, מביעים הדרוזים רצון עז ובלתי מתפשר לחיות לצד העם היהודי ומדינת ישראל. הקריאות לאיחוד עם ישראל הופכות לקולניות יותר ככל שהמצב הביטחוני בסוריה מחמיר ובייחוד אחרי הטבח שביצעו חיילי ג'ולאני בדרוזים במחוז אסווידא בדרום סוריה בחודש מאי שעבר.

כוכב הסרטונים בעד ישראל נהרג בקרב

במהלך השיחות המשותפות, נחשף בפני אנשי 'חלוצי הבשן' פרט טראגי, שאנו מפרסמים כאן לראשונה: הדרוזי שהופיע בסרטון שהפך לוויראלי מאד בישראל לפני מספר חודשים, ובו קרא לחיבור עם העם היהודי וקרא "שמע ישראל" בעברית, נהרג בקרב עם אנשי משטר ג'ולאני. על פי המידע שהגיע למטה, הוא נפל בקרב במה שכונה "מוות של כבוד" לפני מספר שבועות.

הדרוזים מעבר לגבול הבהירו לאנשי התנועה כי מבחינתם, הקשר עם השלטון הסורי הסתיים סופית. הם משתמשים במונחים דתיים: "אין קשר בין בני האור ובני החושך, בין הטוב והרע, בין הברכה והקללה. אנחנו בחרנו בחיים – ובחרנו להתחבר למדינת ישראל". כוונתם, המתבטאת כך בסגנונם הייחודי, היא ניתוק מוחלט משלטון הטרור של ג'ולאני ותקווה גדולה לחיבור עם העם היהודי.

היעד: הסברה ישראלית מנצחת

הקולות הללו מקבלים משמעות מעשית רבה, על רקע הצהרותיו האחרונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהדגיש כי ישראל תמשיך לשמור על ביטחון הדרוזים.

בארגון 'חלוצי הבשן', אומרים כי יש לנצל את הקריאה הדרוזית כדי לתפוס שטחים בסוריה וליישב אותם. "חלק גדול מהדה-לגיטימציה נגד ישראל בעולם נובע מהצגתנו כגוף קולוניאלי", מסבירים בתנועה. "שילוב הקולות של הדרוזים והצ'רקסים – ה'מקומיים' שמתחננים לריבונות ישראלית – הוא כלי הסברתי אדיר. זה נותן טענה ניצחת לאויבינו בעולם".

בתנועה מסכמים כי יפעלו בשתי המטרות המקביל: "בעזרת ה' נמשיך לקדם את ההסברה הישראלית המשמעותית הזאת, לצד המשך הפעילות הבלתי פוסקת לחידוש ההתיישבות היהודית בבשן, חבל הארץ ההיסטורי והאסטרטגי הזה".