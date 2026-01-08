חברת קיטו מרום, הפועלת למעלה משני עשורים בניהול של פרויקטים בתחום החינוך וההדרכה ברשויות המקומיות, תתחיל להפעיל כבר בשנת הלימודים הנוכחית צהרונים בגני ילדים בעיר באר יעקב, כחלק ממכרז רחב היקף

בימים אלה, כאשר השיח סביב איכות החינוך הציבורי תופס מקום מרכזי בתודעה ההורית, מודיעה עיריית באר יעקב על שיתוף פעולה חדש עם אחת החברות המובילות בתחום החינוך הבלתי פורמלי בישראל: חברת קיטו מרום, שזכתה יחד עם גופים נוספים, במכרז להפעלת צהרונים בגני ילדים בעיר.

ניסיון של עשרות שנים בפעולה חינוכית בשטח

קיטו מרום איננה שחקן חדש בזירה, אלא מדובר בגוף חינוכי מבוסס, המוכר היטב למשרדי ממשלה, לרשויות מקומיות ולהורים ברחבי הארץ. החברה הוקמה מתוך הבנה עמוקה לצרכים המשתנים של מערכת החינוך הבלתי פורמלית בישראל, וכבר יותר משני עשורים היא שותפה מלאה לעיצוב מרחבי חינוך, קהילה והעשרה בעשרות יישובים.

במהלך השנים פיתחה קיטו מרום מעטפת רחבה של שירותים חינוכיים הפועלים לאורך כל השנה: מצהרונים איכותיים בגני ילדים ובבתי ספר, דרך קייטנות חינוכיות ותכניות העשרה לגיל הרך, ועד לתכניות ייחודיות המחברות בין תכנים ערכיים לבין פעילות חווייתית. כל מסגרת מופעלת מתוך ראייה חינוכית ברורה, התאמה לצרכים הקהילתיים ושאיפה ליצירת סביבה בטוחה, מקצועית ומעשירה עבור הילדים, הצוותים וההורים.

הרשויות המקומיות בהן פועלת החברה מייצגות פסיפס מגוון של החברה הישראלית, ערים ומועצות גדולות וקטנות, קהילות מכלל המגזרים, מאזורי המרכז ועד הדרום והצפון. בין היתר ניתן למנות את רעננה, גבעתיים, הוד השרון, חריש, טירת כרמל, עוספיא, ראשון לציון, באר שבע, מועצה אזורית בנימין ועוד. בכל אחד מהמקומות הללו נבנה שיתוף פעולה הדוק עם אגפי החינוך, תוך הקפדה על נהלים פדגוגיים ובטיחותיים, גיוס והכשרת צוותים איכותיים, ומתן מענה זמין ואישי להורים ולרשות המקומית.

"אנחנו לא מפעילים רק מסגרות – אנחנו שותפים לתהליכים קהילתיים עמוקים", אומרים בחברה. "השאיפה שלנו היא לייצר סביבות חינוכיות שיאפשרו לילדים לפרוח ולצמוח, ולתת להורים שקט נפשי בידיעה שמישהו רואה, מקשיב ופועל באחריות."

לא רק חינוך – גם מוכנות לשעת חירום

קיטו מרום איננה עוסקת רק בחינוך ובהדרכה, אלא גם תופסת מקום של ממש בליבת העשייה הלאומית. בשנים האחרונות קיבלה החברה על עצמה אחריות נוספת, להוביל את ההדרכות הלאומיות של משרד הפנים להכשרת צוותים ברשויות המקומיות במסגרת היערכות המדינה למצבי חירום.

מדובר במשימה בעלת חשיבות לאומית מהמעלה הראשונה: הכשרת אלפי עובדים וגורמי שטח לקליטת אוכלוסייה בשעת חירום: לרבות תרחישים של לחימה, רעידות אדמה, אסונות טבע ושריפות נרחבות. הפעילות נעשית בפריסה רחבה, בכ־600 בתי ספר, מרכזים קהילתיים ומתנ"סים ברחבי הארץ, תוך שיתוף פעולה הדוק עם פיקוד העורף, משרד הפנים והרשויות המקומיות.

החיבור בין עולם החינוך לבין ניהול תהליכים לוגיסטיים מורכבים בזמן אמת, מעיד על היכולות הרב־מערכתיות של קיטו מרום: שילוב של רגישות אנושית, ראייה מערכתית ויכולת ביצוע גבוהה.

כפי שמסביר מנכ"ל החברה, אלי כסיף: "כשמדובר במוכנות לשעת חירום, אי אפשר להסתפק בתיאוריה. חייבים אנשים מיומנים, מסגרות מתורגלות ותגובה מהירה בשטח. זו לא רק שאלה של לוגיסטיקה, אלא של אחריות ציבורית. קיטו מרום מביאה ניסיון מוכח גם בעולם החינוכי וגם בתפעול מערכי שדה, וזה בדיוק החיבור שנדרש ברגעי מבחן."

העשייה בתחום החירום מהווה נדבך נוסף בזהותה של קיטו מרום, גוף חינוכי־חברתי שמבין כי חוסן אזרחי נבנה לא רק בכיתה, אלא גם ביכולת להיערך לרגעים שאיש מאיתנו אינו רוצה לפגוש, אך כולנו חייבים להיות מוכנים לקראתם.

“מחויבות עמוקה לחינוך איכותי ונגיש”

לדברי אלי כסיף, מנכ"ל קיטו מרום, הבחירה בחברה משקפת אמון רב-שנים מצד הרשויות בישראל: “אנו רואים שליחות בעבודה החינוכית עם הדור הצעיר. כל מסגרת שמופעלת דרכנו נבנית מתוך ראייה חינוכית מעמיקה, רגישות אנושית וחתירה מתמדת למצוינות. הבחירה בבאר יעקב מרגשת אותנו במיוחד, ואנו מתחייבים להעניק לילדים ולהורים שירות אישי, מקצועי ובטוח”, הוא מציין.

שילוב בין ערכים, הפעלה וקהילה

חברת קיטו מרום פועלת לפי מודל שמחבר בין עולם החינוך לבין ניהול קהילתי וארגוני. כל פרויקט נבנה בשיתוף פעולה עם הגורמים המקומיים, כולל ניתוח הצרכים הייחודיים של האוכלוסייה, התאמת הצוותים, ובניית תכנית פדגוגית מותאמת לגיל הרך. הצהרונים שקיטו מרום תפעיל בבאר יעקב צפויים להיפתח כבר במהלך החודש הקרוב, והחברה מדווחת על היערכות מואצת לקראת קבלת הילדים, קליטת צוותים וליווי מלא של ההורים לאורך כל הדרך.

קיטו מרום במבט לעתיד: גם חינוך וגם שירות אמיתי

בחזונה של קיטו מרום, חינוך איכותי ושירות ציבורי אחראי אינם שני עולמות נפרדים, אלא ביטויים שונים לאותה מחויבות עמוקה לחברה הישראלית. בין אם מדובר בצהרון בגני הילדים ובין אם מדובר בהובלת מערך לאומי של הכשרות בשעת חירום, הגישה נותרת זהה: מקצוענות, רגישות אנושית וראייה מערכתית.

עובדי החברה, רובם אנשי חינוך, הדרכה וניהול קהילתי, פועלים מדי יום מתוך תחושת שליחות ברורה. הם יודעים שההשפעה האמיתית של העשייה החינוכית נמדדת לאורך זמן, בשגרה, אבל גם ברגעי מבחן. ודווקא במציאות הישראלית המורכבת, נדרשת יותר מתמיד שותפות שמביאה שילוב בין לב פתוח לידיים מקצועיות.

"אנחנו לא רק מפעילים מסגרות. אנחנו נוגעים בחיים של משפחות, של ילדים, של קהילות שלמות", מסכם מנכ"ל החברה, אלי כסיף. "השאיפה שלנו פשוטה: להיות שם כשצריך אותנו; גם בלמידה, גם בצמיחה וגם ברגעים פחות פשוטים. זה הכוח של מערכת חינוך קהילתית, וזה הלב הפועם של קיטו מרום."

מאחורי ההובלה של קיטו מרום עומד צוות מסור ומיומן שמביט קדימה, אל אתגרי העתיד עם אחריות גדולה, אבל גם עם הרבה אמונה בטוב ובכוחו של החינוך לעצב מציאות טובה יותר.