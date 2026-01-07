לפיד תקף את חבריו: "כל מי שחתום על ההסכם החדש בקק"ל ובמוסדות הלאומיים מהצד הליברלי – הם השותפים החדשים של ש"ס, של סמוטריץ' וסטרוק"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף היום (רביעי) שוב את חבריו לאופוזיציה: "כל מי שחתום על ההסכם החדש בקק"ל ובמוסדות הלאומיים מהצד הליברלי – הם השותפים החדשים של ש"ס, של סמוטריץ' וסטרוק, של מיקי זוהר, של כל מה ומי שהם טוענים שהם נאבקים נגדו".

הדברים נאמרו במהלך הצעת חוק הלאמת קק"ל שהגיש לפיד. יו"ר יש עתיד אמר: "הדיל בקק"ל ובמוסדות הלאומיים הוא דיל מושחת, מקולקל, לא יעיל ומיותר. בשנים האחרונות היו לי שם אנשים, הם עצרו שחיתויות, אבל זה היה טיפה בים. אמרו לנו, "יש עתיד תחתמו גם אתם על ההסכם, תקבלו גם אתם ג'ובים." היו המומים שלא הסכמנו. אנחנו היינו יותר המומים שהיינו היחידים שלא הסכימו".

עוד באותו נושא לפיד נגד האופוזיציה: דיל שמכניס מיליונים למיזמים של סטרוק 13:23 | נחום פרי 0 0 😀 👏

כל מי שחתום על ההסכם החדש בקק"ל ובמוסדות הלאומיים מהצד הליברלי – הם השותפים החדשים של ש"ס, של סמוטריץ' וסטרוק, של מיקי זוהר, של כל מה ומי שהם טוענים שהם נאבקים נגדו. אם אתם רוצים לטעון אחרת: קל! תפרסמו את ההסכם. למה אתם שומרים אותו בסוד?"

"מה אתם מסתירים. תפרסמו את כל ההסכם, עם כל הנספחים, תעשו את הדבר שאתם כל היום מטיפים עליו לאחרים: שקיפות מלאה. תפסיקו להסתיר, תפרסמו את ההסכם. את כולו. אני קורא לכנסת לתמוך בהצעת החוק להלאמת קק"ל, ואני ממליץ לחברינו בתקשורת לשים לב טוב טוב לא רק מי לא מצביע בעד הצעת החוק הזו, אלא גם למה".

לפיד לזוהר: "הייתם המומים מהפרישה שלנו"

לאחר מכן אמר לפיד לשר התרבות והספורט מיקי זוהר: "הייתם המומים שלא הסכמנו לדיל במוסדות הלאומיים". זוהר הודה שהם הופתעו ולפיד המשיך: "אנחנו היינו המומים שאנחנו היו היחידים שלא הסכמנו". בהמשך זוהר פנה לגלעד קריב: "הנה גלעד, הוא למשל לא פרש מהמוסדות הלאומיים, הם נשארו שם. זה יפה ובסדר גמור".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . לפיד וזוהר | צילום: ערוץ הכנסת

הדברים נאמרו במשך לדברים של לפיד אתמול שתקף את חבריו כשאמר כי מדובר בדיל שבו "מועברים ג׳ובים למשפחת דרעי תמורת סידורי עבודה למקורבים במחנה שמכנה את עצמו ליברלי, ומאות מיליונים למיזמים קיצוניים של השרה אורית סטרוק – בתמורה לסידורי עבודה לחברים".