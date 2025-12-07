על רקע הודעתו של מנסור עבאס כי מפלגתו תיפרד מהאחים המוסלמים, תהה המגיש יעקב ברדוגו: "מה נפתלי בנט ויאיר לפיד מתכננים לנו כאן"

המגיש הימני יעקב ברדוגו התייחס בפתח תכנית הערב ברדיו גלי ישראל להצהרתו של ח"כ מנסור עבאס אמש כי מפלגתו תיפרד ממועצת השורא והאחים המוסלמים.

בפתח תוכניתו אמר ברדוגו: "מנסור עבאס, אתה באמת חושב שתוכל שוב לעבוד עלינו? איך אתה מודיע שאתה 'מתנתק' מהאחים המוסלמים, אם כבר אמרת שאתה לא קשור אליהם? מה נפתלי בנט ויאיר לפיד מתכננים לנו כאן? צריך להוציא מחוץ לחוק את האחים המוסלמים ואת כל מי שהיה קשור אליהם ב-5 השנים האחרונות".

אמש התייחס גם שר האוצר סמוטריץ' לדבריו של עבאס: " מנסור עבאס היה ונשאר זאב בעור של כבש. אויב תומך טרור שעומד בראש תנועת אחות של חמאס ומנסה שוב ושוב להתחפש ולהתל בציבור הישראלי."

"עבאס מסרב מאז טבח ה 7 לאוקטובר לגנות את חמאס ולהגדיר אותו ארגון טרור ומקומו מאחורי סורג ובריח ולא בכנסת ישראל."

"אחרי שתרגיל ההונאה הקודם שלו נחשף הוא מנסה להתחפש עכשיו שוב, כחלק מתכניתו של השמאל לחזור לשלטון תוך חבירה לתומכי טרור אנטי ציוניים."

"כמי שעמד בפרץ ופעם הקודמת והיה הראשון להתריע מפני השקר של מנסור עבאס אני מתחייב לעשות הכל כדי למנוע ממדינת ישראל להימכר לאויביה על ידי פוליטיקאים חסרי אחריות ותאבי שלטון."