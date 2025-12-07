נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, שהתייחס לאמברגו הנשק שהטיל על ישראל בימי המלחמה: "היינו חייבים להגיב, אך היו סמוכים ובטוחים שאנו עדיין לצדכם"

נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש הלילה עם קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, בבית הנשיא בירושלים. הפגישה נערכה כחלק מביקורו המדיני של מרץ בישראל, במהלכו ייפגש היום (ראשון) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"ברוך הבא, אדוני הקנצלר. זהו ביקורך הראשון בישראל כקנצלר הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, ידידת אמת של מדינת ישראל" אמר הרצוג למרץ. "אנו מציינים 60 שנה ליחסים בין ישראל לגרמניה, יחסים הנושאים היסטוריה מרגשת וחשובה מאין כמותה לצד אתגרים רבים. הפכנו לידידים קרובים, ועבורי לראות את טילי ׳חץ 3׳ מותקנים בגרמניה כדי להגן על גרמניה ואירופה, תוצרת כחול-לבן זה דבר ייחודי, מרגש וחשוב".

הרצוג ציין כי מרץ "מגיע לכאן בעקבות החלטת מועצת הביטחון ההיסטורית, החשובה והייחודית, הקוראת להיערכות ליום שאחרי בעזה ובאזור, החלטה שנוהלה וגובשה על ידי הנשיא טראמפ וצוותו. ברור שכדי לעבור לשלב הבא, עלינו לוודא שחמאס לא יוכל לפעול שוב בעזה. רק כך נוכל ליצור אופק חדש לאזור – לעזתים ולישראלים, לישראל ולשכנותיה הפלסטיניות, ולישראל ולשכנותיה הערביות – עלינו לעבוד על כך יחד.

"לגרמניה תפקיד מרכזי הן באירופה והן בזירה הבינלאומית, ואני בטוח שהפגישות שלך כאן יהיו מוצלחות ופורות" סיכם. "כידוע, אנו ניצבים מול אימפריית הרשע מטהרן, ולכן מאזן הכוחות העולמי ברור: אנחנו אלה שמגינים על אירופה, ואנחנו עובדים ללא לאות כדי להגיע ליום שאחרי בעזה".

מרץ אמר בתגובה להרצוג כי "אני מגיע כידיד של ישראל, ונפגשנו כבר פעמים רבות בעבר לשיחות עומק, אך זו הפעם הראשונה שאני מגיע בתפקידי כקנצלר הפדרלי. אני מגיע כידיד ותיק של ישראל, ואני שמח על ההזדמנות הראשונה לבקר כאן באופן רשמי בתפקידי החדש".

"לא יכולנו להיפגש בתקופה מאתגרת ומורכבת יותר, ואתה יודע שגרמניה עומדת לצד ישראל בנחישות, במיוחד מאז מתקפת הטרור המזעזעת שביצע ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023" הזכיר. "מאז העמקנו וחיזקנו עוד יותר את ידידותנו, ואתם יודעים שתמיד נעמוד לצד ישראל. אנו עדיין רואים בידידות הזו נס. זמן כה קצר אחרי השואה הצלחנו לכונן יחסים דיפלומטיים ולהעמיק אותם, וזו החשיבות הייחודית של היחסים עבורנו".

הקנצלר התייחס גם לאמברגו הנשק שגרמניה הטילה על ישראל בימי המלחמה: "פעולות הצבא והממשלה העמידו אותנו בפני דילמה. היינו חייבים להגיב, אך היו סמוכים ובטוחים שאנו עדיין לצדכם. לישראל יש זכות להגן על עצמה וזכות קיום. אנו עומדים לצד ישראל בזכותה להתקיים ותומכים במאמציכם. נמשיך לסייע כאשר תהליך השלום והמשא ומתן ייכנסו לשלב הבא. המלחמה תסתיים ברגע שחמאס יניח את נשקו – אז נביט קדימה".

"אנו מקווים שגם המצב ביהודה ושומרון יתפתח בכיוון חיובי, כך שבסופו של דבר נגיע לפתרון של שתי מדינות. תמיד תמכנו בכך, והוא תנאי חשוב לדו־קיום טוב בין ישראל לפלסטינים, בין העם הישראלי, העם הפלסטיני והעולם הערבי כדי שיוכלו לחיות בשלום, בביטחון ובכבוד" הדגיש בסיכום דבריו. "תודה רבה על האפשרות להיות כאן. זו זכות להיות כאן, ואני כמו כל הקנצלרים לפניי, מודע היטב לאחריות שמוטלת על גרמניה ועליי כקנצלר גרמני. זו זכות וכבוד, והרשה לי להבטיח לך שעמידה לצד ישראל היא חלק מה-DNA הבסיסי שלנו וממדיניותנו. תודה, ואני מצפה לשיחתנו".