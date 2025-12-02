הרב ניר בן ארצי אומר כי מדינת ישראל צריכה להמשיך לחלק אקדחים לאזרחים שכן הערבים מתכננים לפשוט על ערים ויישובים במרכז ולבצע טבח

ראש מוסדות תאיר נרי, הרב ניר בן ארצי, אומר כי מדינת ישראל צריכה להמשיך לחלק אקדחים לאזרחים שכן הערבים מתכננים לפשוט על ערים ויישובים במרכז ולבצע טבח.

במסר שמסר בימים האחרונים אמר הרב בן ארצי: "בורא עולם אומר להמשיך לחלק נשקים לכל עיר ועיר ולכל מושב ומושב במדינת ישראל. זה עזר מאוד ועוזר מאוד ומציל חיי אדם. להקים הרבה כיתות כוננות בערים ויישובים".

הרב בן ארצי הזהיר כי "יש להם – לחמאס, לערבים ולכל המשוגעים האלה – תכנית לפגוע במרכז הארץ, בתל אביב, להיכנס עם מכוניות ולירות צרורות לעיני האנשים באמצע הרחובות".