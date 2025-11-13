במועצה האזורית בנימין ובמועצה האזורית אשכול החליטו לצאת בפרויקט והפיקו תערוכת אמנות של אמנים מ-2 המועצות. בצד האחד חילונים ובצד השני דתיים ויחד הם גילו שיש יותר משותף מהמפריד

מתיישבים מההרים של יהודה ושומרון ואנשי ההתיישבות מהשדות החקלאיים בחבל אשכול שבעוטף עזה שמשתפים פעולה זה לא דבר שבשגרה במדינה המיוחדת שלנו, אך כחלק מאיחוי השברים מאז השבעה באוקטובר גם הדבר הזה יצא אל הפועל בתערוכה ייחודית ומרגשת במיוחד.

התערוכה חוצת המגזרים, נולדה מתוך סדרת מפגשים בין אמנים משתי הקהילות, שבחרו באומץ להתכנס וליצור יחד מרחב של ריפוי וצמיחה המתרומם מעל למחלוקות והפערים האידיאולוגים. מקום שנבנה דווקא מתוך השבר והכאב של השנתיים האחרונות.

התערוכה שנקראה "אדמה" נותנת צהר לעבודות ציור, צילום, פיסול ומיצב, שנוצרו מתוך חוויה אישית ולאומית עמוקה, וחלק מהיצירות התמקדו כמובן באסון השבעה באוקטובר. התערוכה מחברת בין אדמה, קהילה ויצירה. האמנים מציגים שפה של תקווה, אמונה והתחדשות? שפה שבה האמנות הופכת למצע של חיים חדשים.

האמנים והאמניות ממועצות בנימין ואשכול שהשתתפו בפרויקט הם: איה חיה אלטמן, נחמיה בועז, ניר ברנדי, יוכי דיין, ליבי יער הורביץ, אליה זילברברג, חני כהן זדה, זהר מורג, ז'אק ספרן, ליסה קיין המרמן, אשרת רגב ולוריין תארי.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר במהלך האירוע: "תושבי בנימין ותושבי אשכול אולי מרוחקים גאוגרפית, ולעיתים לא מסכימים מבחינה אידיאולוגית אך מחוברים באהבת הארץ, בהתיישבות ובערבות ההדדית שמאפיינת את כולנו כישראלים. השנתיים האחרונות חיזקו את ההבנה שהקשר בינינו עמוק ובל יינתק. אסור שניתן למרחק או לתפיסות פוליטיות להרחיק בינינו גורלנו אחד, ועתידנו תלוי באחדות"

גנץ הוסיף והדגיש: "בשבעה באוקטובר חשבו אויבינו שיצליחו לשבור אותנו. הם חשבו שאנחנו עם מפורד ומקוטב, אך הם לא הבינו את מהותנו, עם שדווקא מתוך השבר והכאב צומח בו כוח, אמונה וגדלות רוח. בשמחת תורה ובמלחמה כולה הוכחנו שאנחנו עם אחד, שחוצה גבולות וחילוקי דעות. אני מודה לחברים מהמועצה האזורית אשכול ולכלל האמנים שמזכירים לכולנו באמצעות התערוכה המרגשת הזו כי מתוך האדמה והכאב צומחת שוב התקווה".

ראשת מועצת אשכול מיכל עוזיהו אמרה: ‏״התערוכה אדמה היא רגע מיוחד של חיבור ישראלי. שתי קהילות ציוניות שבאות ממקומות ומאורחות חיים שונים אך שחולקות אהבה עמוקה לאדמה ולארץ ומשלמות מחיר כואב על הזכות על הארץ, מתכנסות ליצור יחד מרחב שמרפא, מחזק ומרומם. זהו שיתוף פעולה שלא קורה מאליו, אלא פעלנו יחד כדי ליצור אותו והוא משקף בדיוק את מה שהחברה הישראלית זקוקה לו כעת – לב פתוח, הקשבה ובניית גשרים".

"אני מודה לשותפינו במועצה האזורית בנימין ולכל היוצרים שהביאו את עומק ליבם לביטוי שהוא סיפורן של קהילות שלמות.

יחד נמשיך לטפח חיים ותרבות שמצמיחה תקווה, ובנחישות נייצר עתיד וקהילות עשירות ברוח וערכים. עתיד של בטחון, ערבות הדדית, תקווה וייחולים לחזרתם הביתה כל אחינו ואחיותינו מהשבי״.

אוצרת התערוכה עופרה שושתרי אמרה: "למרות שהאוכלוסייות של שתי המועצות עשויות להיראות שונות מאוד במבט ראשון, גילינו דמיון רב. במהלך המפגשים, חקרו האמנים המשתתפים זהות, נקודות מבט, נופים וחיבורים. הם הקשיבו לרעיונות ורגשות שסתרו לעיתים את שלהם. יחד ולחוד הם חלקו השראה, החליפו משוב, ועיצבו משהו חדש שלא היה יכול להתקיים בלעדי שיתוף הפעולה הזה. האמנים האלה לקחו את אדמת המולדת שלנו ומתוכה טיפחו משהו בעל משמעות, משהו שמחבר את כולנו ומעניק לנו קרקע יציבה להמשכיות וצמיחה".