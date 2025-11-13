עם בואם של ענני הסופה המגיעים אט אט לחופי ישראל, תועדה היום (חמישי) תופעת טבע ייחודית ומרתקת בגן הלאומי חוף פלמחים – נד מים.
נד מים זו תופעה בה נוצר מעל גוף מים עמוד אנכי של אוויר, שמחבר בין המים לבין הענן שמעליהם. התופעה מזכירה בצורתה טורנדו. בתיעוד שהצליחו ללכוד אנשי רשות הטבע והגנים ניתן היה לראות את נד המים נע לאורך הגלים באופן מרשים.
ברשות הטבע והגנים מסבירים כי תופעה זו נוצרת כאשר קיים שינוי פתאומי בין טמפרטורת המים לטמפרטורת האוויר.
נד מים מסוג זה אינו נחשב למסוכן בדרך כלל לאנשים השוהים בחוף, אך הוא עלול להיות מסוכן למטוסים ולסירות הנמצאים בקרבתו. נד המים בדרך כלל מתפוגג במהרה, כך שמי שהספיק לראות את המחזה הנדיר זכה לחוויה יוצאת דופן.
