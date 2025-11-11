פרקליטות המדינה הודיעה כי היא שוקלת להעמיד לדין על מרמה והפרת אמונים את מנחם גשייד ומוטי בבצ'יק שנחשב לאדם החזק ביותר ביהדות התורה

פרקליטות המדינה הודיעה היום (שלישי) כי היא שוקלת להעמיד לדין על מרמה והפרת אמונים את שני עוזריו של סגן שר הבריאות לשעבר יעקב ליצמן. השניים הם מנחם גשייד ומרדכי (מוטי) בבצ'יק שנחשב לאדם החזק ביותר ביהדות התורה. בנוסף נשקלת העמדת לדין של אבי דצינגר מנכ"ל חברת התרופות רוש ישראל על שוחד. לשלושה יערך שימוע.

מחקירת המשטרה עולה לכאורה, כי בין השנים 2015 ל-2018 פעלו משרדי האוצר והבריאות לקדם מודל תמחור חדש לתרופות הנמכרות בישראל, וזאת במטרה להוריד את מחירי התרופות. שינוי מודל התמחור עלול היה להוביל לפגיעה ברווחי חברות התרופות בישראל, ובהן ברווחי חברת רוש.

גשייד היה באותו הזמן לוביסט של חברת רוש. על פי החשד, במשך כשנה וחצי שילם דנציגר לגשייד שכר של עשרות אלפי שקלים בחודש. בין היתר, על מנת שיפעיל את קשריו במשרד הבריאות, ויניע את חברו בבצ'יק (אותו הכיר היטב מעבודתם בלשכת ליצמן) להפלות לטובה את רוש ולקדם את ענייניה בעניין התמחור מחדש.

בין גשייד לבבצ'יק התקיים ערוץ ישיר ונסתר, במקביל לערוצים הגלויים שהתקיימו בין חברות רוש ופארמה ישראל (ארגון המאגד את חברות התקופות הרב-לאומיות הפועלות בישראל, שדנציגר משמש כיו"ר שלו) לבין בבצ'יק ועובדים אחרים של משרדי הבריאות והאוצר. מהחקירה עולה, כי בבצ'יק פעל לכאורה בניגוד עניינים, תוך סטייה מן השורה, בכך שבמסגרת הערוץ הישיר בין השניים, פעל לטובתו של גשייד וקידם את ענייניה של חברת רוש מול עובדי משרדי הבריאות והאוצר, מבלי לחשוף את הקשר שקיים עם גשייד.

בין היתר, הוא חשוד שהעביר לגשיייד מידע ומסמכים פנימיים של משרד הבריאות. לאחר שבמאי 2018 עבר מודל התמחור החדש, שלא תאם את האינטרסים של חברת רוש ופארמה ישראל, פוטר גשייד מחברת רוש בשל כשלונו. התיק נחקר על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433.

עו”ד עמית חדד ונועה מילשטיין, שמייצגים את בבצ’יק, מסרו: "מדובר בחקירה שהחלה לפני כעשר שנים. בשנת 2023 הודיעו רשמית למר בבצ’יק כי התיק נגדו נסגר. שוב אנו נאלצים ללמוד מהתקשורת שפרקליט המדינה החליט להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע, וזאת למרות עמדתה המנוגדת של המחלקה הכלכלית והעומדת בראשה".

"אין זה מתקבל על הדעת שמר בבצ’יק ישמע על החלטה משמעותית זו לראשונה מדיווח תקשורתי, ורק יום לאחר מכן תישלח אליו הודעה רשמית. לגופו של עניין, אין לנו כל ספק שלאחר השימוע יוחלט על סגירת התיק, כפי שסבורים כל הפרקליטים המטפלים בתיק".