משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת מסע הלוויה של סגן הדר גולדין ז"ל, שנפל במבצע "צוק איתן" וגופתו הוחזרה לקבורה בישראל. הלוויה צפויה להתקיים היום (שלישי), ועקב השתתפות רבבות, המשטרה נערכת להכוונת התנועה ולשינויים משמעותיים בהסדרי התדעה בכפר סבא.
שוטרי תחנת כפר סבא פרוסים כבר משעות הבוקר לאורך הצירים הראשיים בעיר, לאבטחת מסע הלוויה ולהסדרת התנועה, במטרה לאפשר לציבור להגיע בבטחה לבית העלמין הצבאי.
שינויים וחסימות כבישים זמניות
המשטרה תערוך שינויים וחסימות עיתיות בהסדרי התנועה בעיר החל משעות הבוקר ועד השעה 14:00. צירי תנועה ייחסמו וכלי הרכב יופנו לצירים עוקפים באזורים הבאים:
- רחוב ויצמן: ייחסם בקטע שבין רחובות תל חי לרחוב רבקה גובר, לכיוון מזרח.
- רחוב ויצמן: ייחסם בקטע שבין רחובות נורדאו לתל חי, לכיוון מערב.
- רחוב העמק: ייחסם בקטע שבין רחובות הכרמל לארזים.
- רחוב הגליל: ייחסם בקטע שבין רחובות הגנד"ע לוויצמן, לכיוון דרום.
- רחוב רבקה גובר: תתאפשר יציאה בלבד, לכיוון מזרח.
ציבור הנהגים המתכנן להגיע לאזור מתבקש לחשב מסלול חלופי בין השעות הנ"ל. ניתן להתעדכן בזמינות הצירים בזמן אמת באמצעות יישומון WAZE המעודכן על ידי המשטרה, אמצעי התקשורת ומוקד המידע הארצי של משטרת ישראל במספר 110.
