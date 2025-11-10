"שאול", גרסה מודרנית לסיפור המקראי, עם קאסט נוצץ הכולל את צחי הלוי, אלישע בנאי, מיכאל מושונוב וניצה שאול. שלמה ארצי עצמו יופיע בתפקיד אורח מיוחד

הערב תעלה בהצגת בכורה חגיגית ההפקה החדשה "שאול", מחזמר רוק ישראלי מרהיב מאת שלמה ארצי, המביא את סיפורו של שאול המלך בגרסה מודרנית, עכשווית ומלאת עוצמה.

המחזמר, אותו מביים להב תימור, משלב בין דרמה מקראית עתיקה לבין אנרגיה של רוק חי עם מוזיקה מקורית, תנועה סוחפת, ריקודים ואלמנטים ויזואליים עשירים. "שאול" מתואר כ"חוויה מוסיקלית צבעונית, שהיא לא רק הצצה לעבר, אלא גם מראה לחיים שלנו כאן ועכשיו".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . המופע שאול שלמה ארצי

בין המשתתפים ניתן למצוא קאסט נוצץ במיוחד: צחי הלוי, אלישע בנאי, מיכאל מושונוב, אלי דנקר, תום כהן, אור עמרמי ברוקמן, איאן פינקוביץ, ניצה שאול, וכן ששון גבאי, ליאור אשכנזי ויניב ביטון (בהופעות לסירוגין). לצדם משתתפים למעלה מ־30 רקדנים ושחקנים נוספים, כאשר בתפקיד אורח מיוחד: שלמה ארצי.

הבימוי של תימור מלווה בניהול אמנותי של לואי להב ובהפקה מוסיקלית של גיל פלדמן.