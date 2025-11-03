אחרי יום צילומים ארוך, כשהוא בדרך לשיעור תורה, השחקן ישראל אטיאס חוזר לרכבו ומגלה שהוא נפרץ והחלון נופץ. בל כשגילה מה נגנב – הוא לא הצליח לכעוס

השחקן ישראל האטיאס משתף במקרה שאירע אמש (ראשון). בימים אלו הוא משתתף בצילומי הסדרה "זגורי אימפריה", אשר חוזרת למסך אחרי הפסקה של עשור. אחרי יום צילומים ארוך, שב אטיאס לרכבו וגילה כי הוא נפרץ. חלון הרכב מנופץ ותיקו נגנב. אבל הוא לא כועס, אפילו לא קצת. הסיבה לכך – הגנבים לקחו שני ספרים של רבי נחמן מברסלב.

אטיאס שיתף את תמונת הרכב הפרוץ, וכתב: "מסיים יום צילום ארוך של זגורי, 13-14 שעות על הסט. משם ישר לשיעור תורה בתל אביב. כשאני חוזר לרכב אני מגלה שפרצו לי. החלון מנופץ, התיק נעלם. אבל בתיק לא היה כסף, לא היה מחשב, לא שום דבר חומרי. רק שני ספרים של רבי נחמן מברסלב. זה מה שגנבו".

לא רק שישראל אטיאס לא כועס, הוא אפילו שולח אהבה לגנבים. "ואני רק מקווה, מכל הלב, שהם לקחו איתם גם קצת מהאור, מהחכמה ומהאהבה שבספרים האלה". גם אנחנו מקווים ישראל, אשריך.