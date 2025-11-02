אחרי כמעט עשור, זה רשמי: העונה החדשה של "זגורי אימפריה" תעלה ב25 בדצמבר 2025. כל הפרטים על הסדרה שחוזרת – מי בקאסט, מה צפוי בעונה החדשה ולמה משה איבגי לא חוזר

חיכינו כמעט עשור, ועכשיו זה רשמי: HOT הכריזה הבוקר כי העונה החדשה של "זגורי אימפריה" תעלה לשידור ב25 בדצמבר 2025. המשפחה הכי מדוברת בישראל חוזרת, עם רוב הקאסט המקורי, עלילות חדשות – והרבה נוסטלגיה.

הדרך לחידוש

מאז ירידת "זגורי אימפריה" מהמסך בשנת 2015, דובר לא פעם על איחוד. כבר בשנת 2020 רמז היוצר מאור זגורי כי מתוכננת עונה שלישית, אך במשך שנים נראה היה שהרעיון נשאר בגדר שמועה בלבד. רק בפברואר 2024 זה הפך לרשמי – עם הכרזת HOT על תחילת הצילומים והחזרת הקאסט האהוב כמעט במלואו.

הקאסט של העונה החדשה

העונה החדשה תאחד על המסך את מרבית השחקנים המקוריים, בהם עוז זהבי (אביאל), חן אמסלם (אבישג), שרה פון שוורצה (ויויאן), קובי מימון (אבי), יפית אסולין (מירי), אייל שיקרצי (אביר), דניאל סבג (אבישי), הילה הרוש (אביגיל), חוה אורטמן (אלגריה), אורי לייזרוביץ' (חיים אלבז), אסף בן לולו (דודו) וג'ודית מרגי (מישל). בהפקה אישרו כי גם נינט טייב (ליזי) וישראל אטיאס (אביה) צפויים לשוב לעונה החדשה, לצד כמה תוספות חדשות שטרם נחשפו.

ההצלחה שהפכה לתופעה

כשזגורי אימפריה עלתה לראשונה באפריל 2014, היא לא נראתה כמו שום דבר אחר על המסך. הדרמה המשפחתית מבאר שבע הציגה את משפחת זגורי – בית דרומי רועש, חם ומורכב, שמנסה להסיר קללה עתיקה. במקום עוד סדרה על הפריפריה, מאור זגורי יצר טלוויזיה ישראלית חדשה – שילוב נדיר של דרמה, הומור, אמונות טפלות, עברית וערבית, וייצוג מזרחי ישיר שלא מתנצל על עצמו.

הסדרה הפכה במהירות לאחת מההצלחות הגדולות בתולדות HOT. במהלך שתי עונות בלבד (2014-2015) היא גרפה מעל 12 מיליון הזמנות בHOT VOD, זכתה בפרס האקדמיה לטלוויזיה לשנת 2014, והכניסה לפסקול הישראלי שירים כמו "אני עף אלייך" ו"אחי" שהפכו ללהיטים.

זגורי אימפריה גם שינתה את המפה הטלוויזיונית: היא פתחה את הדלת לדמויות מזרחיות מורכבות, יצרה דיאלוג אמיתי על זהות ישראלית, והצמיחה דור חדש של שחקנים מוכרים – בהם חן אמסלם, ישראל אטיאס, דניאל סבג ואחרים. עשור אחרי סיום השידור, היא עדיין נחשבת לאחת הסדרות המזוהות והמשפיעות ביותר שנעשו כאן.

בלי אלברט

אחד השמות הבולטים שלא יחזרו לעונה החדשה הוא משה איבגי, שגילם את דמות האב אלברט (בבר) זגורי. כבר בהודעת החידוש בשנת 2020 הבהירה HOT כי איבגי לא ייקח חלק בעונה, בעקבות הרשעתו בעבירות מין וריצוי עונש מאסר בשנת 2021.

דמותו של אלברט, שנחשבה לעמוד התווך של המשפחה, לא תשוב למסך – והעלילה תמשיך בלעדיה. לפי גורמים בהפקה, ההיעדר הזה ישולב באופן טבעי בתוך הסיפור המשפחתי.

מה מצפה בעונה החדשה

העונה השלישית מתרחשת כעבור עשור מהאירועים האחרונים. בני המשפחה, שכל אחד מהם פנה לדרך אחרת, נאלצים להתמודד מחדש עם קשרי הדם, עם הזיכרונות – ועם העובדה שבמשפחת זגורי שום דבר אף פעם לא באמת נסגר.

ב-HOT מסרו: "אנחנו חוזרים למשפחה הסוערת, הלא מתפקדת והאהובה שהקהל התגעגע אליה. זו תהיה עונה עם מבט חדש על ישראל של 2025"

על פי הדיווחים, כל פרק יתמקד בדמות אחרת מהמשפחה, ויציג את החיים שלה עשור אחרי שהקללה לכאורה הוסרה – בין באר שבע לתל אביב, בין מסורת לשינוי.