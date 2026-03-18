קטאר מגרשת את נציגי איראן ומאיימת: "יהיו צעדים נוספים"

אחרי התקיפות של איראן בשטח קטאר, משרד החוץ הקטארי הודיע הערב (רביעי) על גירוש כל הנציגים הדיפלומטים האיראנים משטחה, ומאיימת כי יהיו צעדים נוספים.

ההודעה הקטארית: "מכריזים על הקצינים הצבאיים והבטחוניים בשגרירות איראן והעובדים בשתי הקונסוליות כאנשים בלתי רצויים. המשך הגישה העוינת מצד איראן יענה בצעדים נוספים מצד מדינת קטאר".

כזכור לאחר שישראל ביצעה תקיפה מתאומת על תשתיות הגז האיראניות, בתפנית דרמטית שכוללת מעבר לפגיעה בתשתיות לאומיות משמעותיות של המשטר, משמרות המהפכה פרסמו הודעת פינוי לשורה של מתקני אנרגיה קריטיים במפרץ ואיימו בהשמדתם.

לאחר מכן משטר האייתוללות תקף מתקן של חברת האנרגיה הקטארית שהודיעה הערב כי נזק נרחב נגרם למתחם התעשייתי ראס לפאן מפגיעת טילים. מדובר באחד ממתקני ייצור הגז הטבעי הנוזלי המרכזיים בעולם.