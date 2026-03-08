200 קילומטר: חיזבאללה ירה טיל מלבנון לכיוון עוטף עזה

במקביל לשיגורים בלתי פוסקים של ארגון הטרור חיזבאללה לצפון, אזעקות הופעלו הערב (רביעי) לפני זמן קצר גם בעוטף עזה, מעל 200 ק"מ מהגבול. דיווחים ראשונים על פגיעה ישירה ברצועת עזה.

בצה"ל בדקו אם מדובר בירי של חמאס מרצועת עזה, אך לאחר הבדיקה התברר כי מדובר בירי מלבנון. דוברות כבאות והצלה הודיעו כי בירי של ארגון הטרור לצפון, התרחשה פגיעה במבנה בית ספר בקריית שמונה, נמצאו מספר שברי יירוט בחצר מבנה חינוכי. ללא נזק וללא נפגעים.

מוקדם יותר אזעקות הופעלו בשרון ובשומרון בעקבות ירי של ארגון הטרור חיזבאללה מלבנון. ממד"א נמסר כי בשלב זה לא התקבלו קריאות.

בנוסף מוקדם יותר דווח כי בזמן שארגון הטרור חיזבאללה מנסה ללקק את הפצעים מהמכות האחרונות, בלבנון מדווחים על אבדה קשה למערך התעמולה של הארגון. מוחמד שרי, מי שכיהן כעשור כמנהל התוכניות הפוליטיות של רשת "אל-מנאר" – שופר ההסתה הרשמי של חיזבאללה – חוסל בתקיפת צה"ל בביירות.


















