הליכוד עומד מאחורי קובי יעקובי: "החלטת היועמ"שית הזויה"

הליכוד תוקף הערב (רביעי) את החלטת היועמ"שית גלי בהרב מיארה לבצע שימוע לפני הגשת כתב אישום לנציב שב"ס ניצב קובי יעקובי: "ההחלטה של היועמ"שית המפוטרת להעמידו לשימוע, ועוד בעיצומה של מלחמה, היא הזויה".

הודעת הליכוד: "קובי יעקובי הוא קצין מוערך שהקדיש את כל חייו לביטחון המדינה ואזרחיה. מאז כניסתו לתפקיד נציב השב"ס, יעקובי ביצע מהפכה אמיתית שזוכה למחמאות גורפות מכל שורות הארגון ואף משאר גופי הביטחון במדינה".

"תחת קובי יעקובי השב"ס שיפר דרמטית את השליטה בבתי הכלא, סיכל עשרות ניסיונות לביצוע אירועי טרור והוציא את בתי הכלא משליטה והשפעה של ארגוני הטרור וארגוני הפשיעה. ההחלטה של היועמ"שית המפוטרת להעמידו לשימוע, ועוד בעיצומה של מלחמה, היא הזויה".

לפני שלושה ימים היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה כי תקיים היום שימוע לפני הגשת כתב אישום לנציב שירות בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי. הזימון מגיע על רקע פרשת "מקורבי בן גביר", במסגרתה נחקר חשד כי יעקובי ניצל את תפקידו באופן לא ראוי.



