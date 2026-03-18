בנט מגנה את האלימות ביו"ש ומאשים: "עוד כישלון של הממשלה"

בעקבות הטור בסרוגים | נפתלי בנט מגנה את האלימות ביו"ש ותוקף את הממשלה: "לא הקמנו מדינה יהודית בשביל שפלאנגות אלימות יפעלו בה, עוד כישלון משילות"

אחרי הטור שעלה כאן, ושאל למה ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לא מגנה את האלימות ביו"ש. בנט "נזכר" לגנות, ותוקף את הממשלה הערב (רביעי): "לא הקמנו מדינה יהודית בשביל שפלאנגות אלימות יפעלו בה, עוד כישלון של הממשלה".

דברין המלאים: "לא הקמנו מדינה יהודית בשביל שפלאנגות אלימות יפעלו בה. אני מגנה בצורה חריפה כל גילוי של אלימות לאומנית מצד קיצונים יהודים ביהודה ושומרון".

"ביו"ש חיים מעל חצי מיליון ישראלים טובים, מלח הארץ, רובם הגדול סולד מאלימות ומפשיעה. דווקא כמי שמאמין בזכותנו על הארץ ובמפעל ההתיישבות, עלינו להוקיע את הפורעים ולמגר מתוכנו כל אלימות. זהו עוד כישלון משילות של הממשלה. תנו לצה"ל ולמשטרה לעבוד. בקרוב נחזור לנהל את ישראל".

מוקדם יותר היום הרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר אמר בביקור בפיקוד מרכז: "בתקופה האחרונה חלה עלייה באירועי הפשיעה הלאומנית, לא ייתכן שבעת מלחמה רב-זירתית צה"ל נאלץ להתמודד גם עם מיעוט מאיים מבית. מדובר בפורעים שאינם מייצגים את ההתיישבות".