אלפי דולרים בנטו: הבשורה המשמחת למשפחות הצעירות

כמו בישראל, גם בארה"ב אזרחים נאבקים ביוקר המחיה. בארה"ב מנסים למצוא פתרונות, וכעת פותחים במהלך חדש שעשוי להשפיע על מילוני אמריקנים. אז מי ירוויח מהמהלך ואיך זה ישפיע על המשק? כל הפרטים

בזמן שמשפחות רבות מתמודדות עם עליית מחירי השכירות והמזון, בארה"ב מקדמים תוכנית סיוע שעשוי לשנות את המאזן הכלכלי של מיליוני בתי אב. הצעת החוק החדשה, "חוק קיצוץ המס לאמריקאים עובדים", מבקשת להחזיר כסף ישירות לידיים של מי שבאמת זקוק לו.

מה אומרת התוכנית? עיקרה של ההצעה פשוט: כל מי שמשתכר פחות מ-46,000 דולר בשנה (רף שנחשב לעלות המחיה הבסיסית בארה"ב), יהיה פטור לחלוטין מתשלום מס הכנסה פדרלי. עבור המעמד הבינוני, אלו המשתכרים עד כ-80,000 דולר, התוכנית מציעה הקלות משמעותיות.

המספר שמושך את רוב תשומת הלב הוא 2,800 דולר. זהו הסכום הממוצע שצפוי לחזור לכיסו של עובד בודד המשתכר כ-50,000 דולר בשנה. עבור משפחות עם ילדים, הסכום עשוי להיות גבוה אף יותר.

מי ישלם על זה? המימון למהלך לא יגיע מהגדלת הגירעון, אלא מהיטל מיוחד על ה"מאיון העליון" – אלו שמשתכרים מעל מיליון דולר בשנה. יוזמי החוק, ביניהם חבר הקונגרס דון בייר, טוענים כי המהלך יתקן עוול של שנים שבו קוד המס העדיף את העשירים על פני המעמד העובד.

למרות שמדובר בבשורה של ממש, הדרך לאישור הסופי עוד ארוכה. הקונגרס המפוצל בוושינגטון צפוי להערים קשיים, במיוחד מצד הרפובליקנים המתנגדים להעלאת מיסים על בעלי הכנסות גבוהות. עם זאת, עבור מיליוני עובדים, אחיות, מורים ואנשי שירות, ההצעה הזו היא קרן אור ראשונה של תקווה בתוך יוקר המחיה המשתולל.