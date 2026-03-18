מבזקים
סרוגים

אזעקות בדרום וביהודה בעקבות שיגורים מאיראן

כ"ט אדר התשפ"ו
פיקוד העורף

בעקבות שיגורים מאיראן אזעקות הופעלו הערב (רביעי לפני זמן קצר) בצפון הנגב ובדרום הר חברון. ממד"א נמסר כי לא התקבלו קריאות על נפילות במטח.

הבוקר  שלושה פצועים מפגיעת טיל מצרר מאיראן בשיגור למרכז הארץ, השיגורים נעשו בשני גלים כשהשני היה לאזור אילת. במקביל פרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים בלינסון שלושה נפגעים במצב קל, בהם: גבר בן 44 וילדים בני 13 ו-12 עם פגיעות הדף. 

אמש גבר ואישה בשנות ה-70 לחייהם נרצחו, מפגיעת טיל ישירה במטח ששוגר מאיראן בשעה 00:16 לעבר ירושלים וגוש דן.  טיל מצרר התפוצץ ברחבי גוש דן וזירות מרכזיות אותרו בבני ברק וברמת גן.

אזעקות

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה