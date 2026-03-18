ירי טילים מאיראן: פצוע אנוש בג׳לג׳וליה ועובד זר נרצח בשרון

אזעקת הופעלו במרכז הארץ, בשומרון ובשרון בעקבות ירי טילים מאיראן, פגיעה ישירה בבית בג'לג'וליה, דיווחים על מספר פצועים

כ"ט אדר התשפ"ו
ירוט צילום: יירוט | צילום אייל מרגולין/ פלאש 90

התרעות מקדימות הופעלו כעת באזורים נרחבים במרכז הארץ, בעקבות ירי טילים מאיראן.

2 זירות נפילה במטח האחרון, אחת בג׳לג׳וליה שם פצוע אנוש, ונרצח בזירה נוספת בשרון, ככל הנראה מדובר בעובד זר בתאילנד.

דובר צה"ל מסר: צה"ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.

יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

