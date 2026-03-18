"גם אם הבתים ייהרסו על ראשינו - לא ניכנע": בחיזבאללה הפיצו סרטון תעמולה חדש לכבוד "יום השהיד", אבל שכחו פרט אחד קטן – צה"ל הקשיב לכל מילה של נסראללה וביצע אותה בדיוק כירורגי. צפו בתיעוד שהפך מנאום רהב לצוואת חורבן.

בעוד שצה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיות חיזבאללה בדרום לבנון ובדאחייה, במערך התעמולה של הארגון מנסים להיאחז בעבר. סרטון חדש שפורסם בכלי התקשורת של הארגון, "אל-מנאר", מנסה לצייר "רצף פיקודי" בין המייסדים שחוסלו לבין ההנהגה הנוכחית המדולדלת, אך בעיקר מדגיש את המחיר הכבד שמשלמת לבנון על ההרפתקנות האיראנית.

נבואת החורבן שהתגשמה במרכז הסרטון מופיעים קטעי ארכיון של רב-המרצחים חסן נסראללה, בקטע שנראה היום כנבואה שהגשימה את עצמה. "גם אם הבתים שלנו ייהרסו על ראשינו – לא נזנח את הדרך", זועק נסראללה בסרטון. המציאות, כידוע, טפחה על פניו: הבתים בדאחייה אכן נהרסו, המפקדות הושמדו, ובסופו של דבר גם נסראללה עצמו חוסל בתוך בונקר תת-קרקעי שהפך לקברו.

מצעד של חיסולים: מהארב ועד נסראללה בארגון ציינו את יום השנה לחיסולם של "המנהיגים השהידים", תאריך שנקבע ל-16 בפברואר. ברשימה המפוארת של בכירי הטרור שישראל השכילה לסכל נכללים:

ראע'ב חארב: "הסמכות הרוחנית" של הארגון בדרום לבנון, שחוסל ב-1984.

עבאס מוסאווי: מזכ"ל הארגון לשעבר, שחוסל בתקיפת מסוקי חיל האוויר ב-1992.

עימאד מורנייה: ראש הזרוע הצבאית ואדריכל הטרור הבינלאומי של חיזבאללה, שחוסל בדמשק ב-2008 במבצע המיוחס למוסד ול-CIA.

וכמובן, השם הטרי ברשימה – חסן נסראללה, שחוסל בבונקר בדאחייה בביירות בקיץ 2024.

בסרטון משולבים גם דבריו של עבאס מוסאווי, המזכ"ל שחוסל ב-1992, שהתפאר בזמנו כי הארגון "בז לציים הצבאיים" של המערב ולישראל. שלושה עשורים מאוחר יותר, נראה שבחיזבאללה עדיין תקועים באותן סיסמאות של שנות ה-90, בזמן שישראל נמצאת בעידן של עליונות מודיעינית וטכנולוגית מוחלטת.

נעים קאסם בנעליים גדולות (מדי)

מי שמנסה להפיח חיים בנרטיב המקרטע הוא המזכ"ל הנוכחי, נעים קאסם. בסרטון הוא נראה כמי שמנסה לחקות את קודמו, כשהוא מדגיש ש"הכוח האמיתי הוא לא פיזי אלא רוחני".

גורמי ביטחון בישראל מציינים כי הדיבורים על "כוח רוחני" מגיעים דווקא כשהכוח הפיזי של חיזבאללה – מערכי הטילים, היחידות המיוחדות ומחסני האמל"ח – ספג מכות אנושות. "קאסם מנסה למכור לציבור הלבנוני 'ניצחון אלוהי' בזמן שהנכסים האסטרטגיים של הארגון נמחקים", אומרים בצה"ל.

זיכרון של כישלונות

הסרטון, שמציג את דמויותיהם של עימאד מורנייה, ראע'ב חארב והאשם ספי א-דין (יורשו של נסראללה שחוסל אף הוא), נועד לייצר מצג שווא של ארגון שלא ניתן להכניעו. אולם עבור הציבור הישראלי, מדובר בתזכורת חשובה: כל השמות המופיעים בסרטון, ללא יוצא מן הכלל, סיימו את דרכם בחיסול ממוקד.

בזמן שחיזבאללה חוגג את "מורשת השהידים", בישראל ממשיכים לפעול כדי להבטיח שהדור הבא של מנהיגי הארגון יבין שהמחיר על טרור נגד אזרחי ישראל הוא סופי ומוחלט. כפי שאמר נסראללה עצמו בסרטון – הדרך אכן מובילה להרס הבתים על ראשיהם, אך נראה שהוא לא העריך נכונה את עוצמת היד הישראלית שתבצע זאת.