תקלה נרחבת נרשמה בשירותי הענן של חברת אמזון, שהובילה להשבתה של עשרות אתרים, אפליקציות ושירותים מקוונים באינטרנט

קשיים באינטרנט: רשת AWS – שירותי הענן של חברת אמזון – קרסה הבוקר (שני) בעקבות תקלה משמעותית שהובילה להשבתה של עשרות אתרים, אפליקציות ושירותים מקוונים באינטרנט. בשלב זה עדיין לא ברור מה גרם לתקלה, ומתי השירות הרגיל יחזור.

לפי הדיווחים, התקלה החלה בשעה 3:11 לפנות בוקר לפי שעון מזרח ארה"ב (10:11 שעון ישראל), ואובחנה בשרתי אמזון זמן קצר לאחר מכן. בחברה נאמר כי הם "בוחנים שיעורי שגיאות וזמני תגובה מוגברים במספר שירותי AWS", בעיקר בחוף המזרחי של ארה"ב – אך גם באזורים אחרים בעולם.

לצד אתר אמזון עצמו ושירות הסטרימינג "פריים וידאו" של החברה, רשימת השירותים שהושבתו כוללת גם את האתרים והאפליקציות שמתבססות על שירותי הענן של אמזון – ביניהם אפליקציות דיסני פלוס והולו, אתרי חדשות כמו הניו יורק טיימס, הרשת החברתית סנאפצ'ט, ושרתי משחקי הרשת פורטנייט ורובלוקס. גם העוזרת הקולית של אמזון, "אלקסה", לא פעילה עקב התקלה.