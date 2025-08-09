עומסי חום קיצוניים; רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב - סרוגים

עומסי חום קיצוניים; רוחות וגשם: תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב
מזג אוויר השבוע ימשיך להיות חם באופן קיצוני. תחול עלייה בטמפ' ועומסי חום כבדים ישררו בכל רחבי הארץ. תנשבנה רוחות ויירד גשם.
בין שבת לראשון: מעונן חלקית עד מעונן. במזרח הארץ ישררו עומסי חום כבדים.
יום ראשון: חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. אחה"צ ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
יום שני: תחול עלייה בטמפרטורות. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובמזרח הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
יום שלישי: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.
יום רביעי: תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. ברוב האזורים צפוי שרב כבד. הביל ברצועת החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. ברוב אזורי הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות. אחה"צ ייתכן גשם מקומי בדרום ובמזרח הארץ.