לאחר שזומן לחקירה בעניין חסימת ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ונשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, היום (ראשון) בוטל זימונו של פעיל הימין מרדכי דוד. זימונו בוטל בהפתעה ללא הסבר מודע וללא קביע תאריך חדש לחקירה.
כזכור, בשבוע שעבר פעיל הימין מרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, בעת שיצא מכנס של ארגון השמאל – התנועה לאיכות השלטון.
ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד מסר בתגובה: "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים כמוהו חסמו היום את מכוניתו של אהרון ברק בצאתו מכנס. הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים. משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".
בנוסף, מוקדם יותר היום, ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, התראיין בכאן רשת ב', על התקרית אמש בה נחסם על ידי פעיל הימין מרדכי דוד: "קצת בריון, קצת פרחח, קצת ליצן. ראיתי אותם גם בשערי ביהמ"ש, הם הגיעו לחסום אותי. הם צורחים, מצלמים את עצמם, ובפנים בביהמ"ש הם מפסידים, מתנצלים ומשלמים כסף".
יוסי
ברור, אחרת יצטרכו לזמן גם עשרות אלפים של שמאלנים ארורים עוכרי ישראל שעשו מעשים חמורים לאין שיעור מדוד. יש לזה שם, אכיפה לא בררנית12:40 01.02.2026
עראק
ימין ליצנים. העיקר אין ועדת חקירה ממלכתית. תתעוררו יום יבוא12:39 01.02.2026
