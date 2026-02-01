פעיל הימין מרדכי דוד חסם את נשיא בג"ץ לשעבר אהרן ברק ואת ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, הוא זומן לחקירה במשטרה והבוקר זימונו בוטל בהפתעה

לאחר שזומן לחקירה בעניין חסימת ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק ונשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, היום (ראשון) בוטל זימונו של פעיל הימין מרדכי דוד. זימונו בוטל בהפתעה ללא הסבר מודע וללא קביע תאריך חדש לחקירה.

כזכור, בשבוע שעבר פעיל הימין מרדכי דוד חסם את רכבו של אהרן ברק, בעת שיצא מכנס של ארגון השמאל – התנועה לאיכות השלטון.

ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד מסר בתגובה: "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים כמוהו חסמו היום את מכוניתו של אהרון ברק בצאתו מכנס. הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים. משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".

בנוסף, מוקדם יותר היום, ‏ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, התראיין בכאן רשת ב', על התקרית אמש בה נחסם על ידי פעיל הימין מרדכי דוד: "קצת בריון, קצת פרחח, קצת ליצן. ראיתי אותם גם בשערי ביהמ"ש, הם הגיעו לחסום אותי. הם צורחים, מצלמים את עצמם, ובפנים בביהמ"ש הם מפסידים, מתנצלים ומשלמים כסף".