צה"ל תקף בדרום לבנון וחיסל את המחבל אבו עלי סלאמה, שהיה אחראי על שיבוש אכיפת מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה. כל הפרטים

צה״ל תקף וחיסל היום (רביעי) את המחבל אבו עלי סלאמה, ששימש כקצין קישור של חיזבאללה בכפר יאנוח שבדרום לבנון.

במסגרת תפקידו, ניהל המחבל את הפעילות של חיזבאללה בכפר יאנוח, במטרה לאפשר לחיזבאללה פעולה במרחב האזרחי ובנכסים הפרטיים בכפר, ולהטמעה של תשתיות טרור בלב האוכלוסייה תוך ניצול מכוון וציני של התושבים לקידום מטרות טרור של חיזבאללה.

ב-13 לדצמבר 2025, צה״ל העביר למנגנון האכיפה בקשה לאכוף מחסן אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר יאנוח שבדרום לבנון. במסגרת תפקידו כקצין הקישור של הכפר, המחבל סלאמה קיבל את הדיווח מצבא לבנון והעביר אותו לגורמים נוספים בחיזבאללה. עם הגעת צבא לבנון, מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה מנעו מהם לפעול לפירוק התשתית תוך יצירת התקהלות שאפשרה לחיזבאללה להזיז את אמצעי הלחימה מהנכס.

בסיום האירוע, המחבל סיכם עם צבא לבנון על תיעוד הנכס ללא אמצעי הלחימה ובכך לטעון שהמתחם ריק. במהלך פעולת צבא לבנון הוצאו מהמתחם מספר קופסאות חשודות מדלתו האחורית של הנכס.