אחרי עונה ארוכה מלאה ביצועים מרגשים וסוחפים שאפילו הספיקו להיכנס לפלייליסטים שלנו, סוף סוף יש החלטה. זה מי שייצג אותנו בתחרות האירוויזיון 2026

אחרי עונה ארוכה, מותחת ומרגשת, ואחרי תחרות לא קלה: הניצחון הגדול בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" שייך לנועם בתן.

הגמר הגדול של תוכנית הריאליטי "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026" שודר הערב (שלישי) בקשת 12, כאשר הצבעות הקהל התבצעו דרך אפליקציית כאן.

רביעיית הגמר של התוכנית הורכבה מזמרים שבלטו לאורך כל התחרות: שירה זלוף, אלונה ארז, גל דה פז, ונועם בתן. זלוף בלטה בביצועים המקוריים שלה, בתן בלט בזכות הניסיון והכריזמה, דה פז בלטה בזכות נוכחות בימתית יוצאת דופן וארז הציגה יכולות ווקאליות מרשימות ביותר ביחס לגילה הצעיר.

על פי הצבעת השופטים והקהל בבית, במקום הרביעי: אלונה ארז. במקום השלישי: שירה זלוף. במקום השני: גל דה פז, ובמקום הראשון – נועם בתן.

אירוויזיון 2026 יתקיים בווינה, אוסטריה, ויהיה האירוויזיון ה-70 עד היום, מספר חגיגי לכל הדעות.

התחרות תתקיים בווינר שטאדהאלה ב-12, 14 ו-16 במאי, עם חצאי גמר וגמר גדול במוצאי שבת. אוסטריה זכתה לארח את התחרות לאחר הניצחון של JJ באירוויזיון 2025 בבאזל, שוויץ. השנה ישתתפו 35 מדינות, אחרי הפרישה של הולנד, סלובניה, אירלנד, ספרד ואיסלנד, וחזרתן לתחרות של בולגריה, מולדובה ורומניה.

אחרי הסערות הרבות סביב ישראל בשנתיים האחרונות, המתח בשיאו. בשנים האחרונות ישראל הביאה הישגים מרשימים מאוד בתחרות, והגיעה למקומות גבוהים, והציפיות בהתאם.