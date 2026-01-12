בשיחה טעונה שקיים הערב (ב') עם העיתונאי אטילה שומפלבי, הכריז יו"ר כחול לבן בני גנץ על שינוי אסטרטגי במפת הגושים. גנץ קרא לסיים את תקופת החרמות האישיים ולהתמקד במניעת הקצנה ובשמירה על אחדות העם.
"רק לא קיצוניים" במקום "רק לא ביבי"
גנץ הצהיר כי בכוונתו לשנות את סדרי העדיפויות של האופוזיציה: "הגיע הזמן לזנוח את ה׳רק לא ביבי׳ ולעבור ל׳רק לא קיצוניים׳. אנחנו חייבים לעצור את מלחמת האחים שבפתח – אנחנו קרובים למצב שמישהו ימות פה".
באשר לחשש שיהווה את המשלים לממשלת ימין, הבהיר גנץ: "אני לא אתן לנתניהו את האצבע ה-61. מעולם לא נתתי לו, בכל פעם שנכנסתי לממשלה שלו זה כי לא הייתה ברירה, זה תמיד היה למרות נתניהו ולא בשביל נתניהו". עם זאת, הוא הוסיף כי אם נתניהו ינצח, הוא יקרא לשאר חבריו לאופוזיציה להיכנס יחד איתו לממשלה כדי לדחוק את הקצוות: "לא אתן לאיתמר בן גביר להיות שר הביטחון של הילדים שלנו".
הסוף לממשלות הנשענות על המפלגות הערביות
לראשונה מאז הקמת "ממשלת השינוי", גנץ התנער באופן מוחלט מהאפשרות להסתמך על הקול הערבי בהחלטות ביטחוניות: "אחרי השבעה באוקטובר זה לא אפשרי. אי אפשר לקבל ככה החלטות גורליות לביטחון ישראל. אני לא מתכוון לשבת בממשלה עם מי שרק אתמול צעק ׳עזה תנצח׳". לדבריו, "אי אפשר שהמפלגות הערביות יקבעו אם נצא או לא נצא למלחמה".
מתקפה על לפיד ובנט: "הם איבדו את הממשלה"
גנץ לא חסך בביקורת מחבריו לשעבר לגוש, לפיד ובנט, והזכיר להם מי העניק להם את השלטון: "אני נתתי לבנט ולפיד ממשלה בידיים, למרות שהייתה לי אפשרות להיות ראש ממשלה. הם איבדו אותה. האחריות היא עליהם".
בנוסף, תקף את סירובם להצטרף לממשלת החירום בתחילת המלחמה: "מי שבשבעה באוקטובר פחד לדמם מנדטים בשעה שהאחים שלנו דיממו בדרום – שלא יטיף לי מוסר איך להתנהג כמנהיג. לשנוא את ביבי יותר משאתה אוהב את המדינה ולשבת ביציע ולצווח במקום לעשות שינוי – זו חולשה".
לסיום, התייחס גנץ לשמועות על פרישה אפשרית בשל מצבו בסקרים והבהיר: "אני לא מתכוון לפרוש. אני מייצג 80 מנדטים שרוצים וצריכים את מה שאני מציע. אני לא אבזבז קולות ואמשיך לשרת את כל מדינת ישראל".
דן עמר
גנץ לך הביתה19:42 12.01.2026
יהויכין
בתגובה ל: דן עמר
לא יעזור לך צדיק תשארו עם המשותפת באופוזיציה.64 מנדטים זוכר?19:55 12.01.2026
קליין
ככל שמתקרב מועד הבחירות מפלגות האופוזיציה פוזלות לציבור הימני,לפיד כבר הצהיר שהוא לא שמאל בשום אופן ,גנץ גם מצהיר שהוא מחרים את המפלגות הערביות זה אומר שהוא לא שמאל בנט,...
ככל שמתקרב מועד הבחירות מפלגות האופוזיציה פוזלות לציבור הימני,לפיד כבר הצהיר שהוא לא שמאל בשום אופן ,גנץ גם מצהיר שהוא מחרים את המפלגות הערביות זה אומר שהוא לא שמאל בנט, כנ"ל,כולם מודים שיש רוב מכריע לציבור הימני, הציבור במדינה שובר ימינה חזק המפלגה שתשכיל לשאוב אליה את הציבור הזה היא שתזכה להקים את הממשלה הבאה שתהיה על טהרת הימין.המשך 19:53 12.01.2026
אורי
האיש היחידי בפוליטיקה עם חזון, כל השאר זומבים נטופי שנאה יוקדת אחד לשני20:07 12.01.2026
אור
האמת, אני מסכימה עם הגישה שצריך קואליציה של המרכז הישראלי ימינה ושמאלה, ובלי קיצונים אבל איכשהו קשה לסמוך על גנץ לפי מצבו בסקרים אני לא היחידה20:15 12.01.2026
יעקב
גנץ הוא הגבר האמיתי במרכז שמאל. אם הייתי שייך למחנה הזה הייתי מצביע לו.20:16 12.01.2026
שירי מנתניה
רק לא ביבי? מה זה אומר? מאי גולן עדיפה על ביבי? אמסלם עדיף על ביבי?20:16 12.01.2026
אורי
האיש היחידי בפוליטיקה עם חזון, כל השאר זומבים נטופי שנאה יוקדת אחד לשני20:07 12.01.2026
