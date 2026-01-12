יו"ר כחול לבן בני גנץ פותח חזית מול לפיד ובנט: "מי שפחד לדמם מנדטים ב-7 באוקטובר שלא יטיף לי מוסר". גנץ מבהיר כי יחתור לממשלת אחדות כדי לבודד את "הקיצוניים": "לא אתן לבן גביר להיות שר הביטחון של הילדים שלנו"

תגיות: בחירות 2026, בני גנץ