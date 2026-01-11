סטטיק, שהיה שנים בערוץ 12 בין היתר בשל היותו שופט בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", חוצה את הקווים ומצטרף למתחרה רשת לתוכנית המוזיקה The Voice

אחרי שנים שהיה שופט בתוכנית המציאות של קשת 12 "הכוכב הבא לאירוויזיון", סטטיק עובר למתחרים. הזמר תופס את כיסא המנטור של הערוץ המתחרה, רשת 13, בתוכנית השירה The Voice. מדובר בפורמט מוזיקה בין הגדולים בעולם, שחוזר בעונה חדשה בקיץ הקרוב.

לאחר ההודעה על המעבר והמנטור החדש, מרשת נמסר: "אנחנו גאים לצרף את סטטיק לרשת 13. המעבר שלו אלינו הוא חיבור טבעי בין אחד האמנים המשפיעים בישראל לבין פורמט המוזיקה הגדול בעולם".

סטטיק היה שופט בתוכנית המוזיקה "הכוכב הבא לאירוויזיון" לצד שותפו המוזיקלי לדרך, בן אל תבורי. לאחר בפרידה המקצועית, כמו כן גם הפרידה הרומנטית מאשתו שרית פולק, יצא בקשת 12 סרט תיעודי על כך. הסרט שנקרא "לירז – הגירושים הכפולים של סטטיק" שודר בערוץ 12 לצד אלבום סולו, שפתח את הקריירה העצמאית שלו.

על הריאליטי החדש

תוכנית המציאות The Voice היא בין הפורמטים המצליחים בעולם לתחרויות שירה. היא עלתה בישראל כבר חמש עונות, וכרגע העובדה השישית בדרכה אלינו.

בהתחלה ברשת קיימו משא ומתן עם בר רפאלי שתנחה את התוכנית, אבל הוא עצר, וברשת מחפשים מנחה אחרת.