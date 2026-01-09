14:02

נערכים לחיבור: מנכ"ל חברת החשמל יבקר בצפון השומרון

13:58

הותר לפרסום: חוליית מחבלים שתכננה פיגוע נעצרה ביו"ש

13:30

שופטת בג"ץ לא פוסלת את עצמה: "אין עילה כלשהי"

13:10

תאונה קטלנית בצפון: נהג רכב נהרג מפגיעת אוטובוס בצומת מירון

12:40

"נגמר בנס": עץ קרס על רכב בבני ברק - הנוסעים לא נפצעו

12:22

צה"ל בגל תקיפות נוסף: הושמדו מחסני אמל"ח בדרום לבנון

11:59

בתנאי שטח קשים: "האלפיניסטים" השלימו את היערכותם בסוריה

11:53

אירועי האלימות בשומרון: שלושה נערים חשודים נעצרו אחרי מרדף

11:47

טראמפ טוען: "ביטלתי גל תקיפות נוסף שתוכנן בוונצואלה"

11:47

בוויכוח בין המשטרה, למדינה, לחרדים - אין חפים מפשע

11:24

חמינאי נגד טראמפ: "קורא לו להתמקד בבעיות בארצו"

10:47

עמית סגל: אביחי מנדלבליט שנעלם - סופסוף שובר שתיקה

10:39

עוד תקרית: ישראלים השחיתו מבנה והציתו רכבים בכפר פלסטיני

10:32

יהודה ולד על דבריה שבות רענן: "יצא המרצע מן השק"

10:16

סקר מנדטים: נפתלי בנט מזנק; נתניהו בצרות

09:46

ביטוח לאומי בהודעה חשובה: אתם חייבים לדעת את זה

09:34

ינון מגל מול אילנה דיין ראש בראש. כך זה נגמר

09:00

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ראש השב"כ - דוד זיני

08:43

שבות רענן לא פוסלת ישיבה עם יאיר גולן: "זה יהיה שלו"

08:03

אחרי שיגור הרקטה: הלחימה ברצועת עזה מסלימה

