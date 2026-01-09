צפון השומרון חוזר למפת התשתיות הלאומית: מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, יקיים בקרוב ביקור עבודה רשמי ביישובים חומש ושא-נור ובגן הלאומי סבסטיה. מטרת הביקור היא לבחון מקרוב על תכנון והוצאה לפועל של עבודות התשתית לחיבור האזור לרשת החשמל הישראלית.
מדובר בפעם הראשונה מאז 2005 שהמדינה שולחת רשמית את חברת החשמל כדי להקים תשתית קבועה שתאפשר קיום חיים תקינים והסדרת המגורים והלימודים באזור.
אחרי הביקור ביישובים, שפיגלר ימשיך לסייר בצפון השומרון – לרבות באתר הארכיאולוגי "שומרון העתיקה" (סבסטיה), בירת ממלכת ישראל הקדומה. לאחר עשרות שנים שבהן האתר סבל מהזנחה, ונדליזם והיעדר תשתיות בסיסיות, המהלך הנוכחי מסמן שינוי דרמטי, לפיו יחובר החשמל בצורה תקינה.
"אנחנו מחזירים את האור לחומש, שא-נור ולבירת ממלכת ישראל בסבסטיה. החיבור לתשתית חשמל ישראלית יכשיר גם תיירות לאזור" אמר שפיגלר. "כחברה הלאומית לחשמל יש לנו מחויבות שרותית כלפי כל תושבי ישראל וככל שהמדינה תנחה אותנו לחבר חשמל נבצע את הנדרש בכל מקום באשר הוא. אנחנו נמתין עם החשמל לתושבים ולא להיפך".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים