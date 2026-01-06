בגיל 31, אדם דויד כבר הספיק לעבור בצ'לסי, לקחת אליפויות עם ברק בכר ולהפוך למנהל הטכנולוגיה של ההתאחדות לכדורגל. בראיון לאלון סגל בתכנית 'הקול בראש', הוא מספר על המסלול המרשים מאנגליה לישראל, על העבודה עם רן בן שמעון, וגם על החיים האישיים

המוח שמאחורי הכדורגל הישראלי. האורח שלנו השבוע בתכנית 'הקול בראש' עם מנטליסט הספורט אלון סגל, הוא אדם דויד שהיה שחקן כדורסל "לא רע" בנוער של הוד השרון, אבל הבין מהר מאוד שהכוכב הבא הוא לא יהיה.

במקום לוותר על החלום, הוא בחר בנתיב עוקף שהביא אותו למועדון הפאר צ'לסי, צמרת הכדורגל הישראלי ולעמדת מפתח בנבחרת ישראל, כשהוא בן 31 בלבד.

אדם דוד בתכנית 'הקול בראש' באולפן סרוגים

מלונדון לליגת האלופות

המסע של דויד החל באנגליה, מולדת הכדורגל, שם סיים תואר ראשון בניהול ספורט (Sports Management). משם, הגיבור הצעיר שלנו הפך לאנליסט במחלקת הנוער של מועדון הפאר צ'לסי. אחרי חמש וחצי שנים ב"קור האנגלי" ועם ארגז כלים עמוס בידע מקצועי, הוא חזר לישראל. תחילה לעונה אחת בהפועל תל אביב, ומשם לתחנה ששינתה את חייו המקצועיים – מכבי חיפה.

דויד עבד צמוד למאמן ברק בכר והיה שותף מלא לזכייה בשלוש אליפויות היסטוריות ולהעפלה לליגת האלופות. "ברק הוא אדם יסודי, פדנט, שמקשיב לכל איש צוות שלו ורוצה כל הזמן ללמוד", מספר דויד בראיון, ומוסיף בצניעות: "אגב, הוא נתן לי יותר ממה שאני נתתי לו". ההצלחה המשותפת הובילה אותם גם להרפתקה מעבר לים, בכוכב האדום בלגרד. למרות שפוטרו אחרי חצי שנה, דויד משוכנע: "לסרבים יש מנטליות דומה לשלנו, הם חסרי סבלנות. גם אם לא היינו מפוטרים – היינו זוכים באליפות".

"הייתי מנטור לאחי הצעיר"

אבל מה גורם לבחור צעיר לבחור דווקא במקצוע האנליסט? בראיון חושף דויד כי המניע היה אישי ומשפחתי. "הבחירה בכדורגל ובמקצוע קשורה לכך שליוויתי את אחי הצעיר כמו מנטור", הוא משתף. "אח שלי היה כדורגלן שלא פרץ בבוגרים. דרכו ודרך קשייו הבנתי כמה חשוב תפקיד האנליסט".

כיום, אדם סוגר מעגל כמנהל מחלקת טכנולוגיה ואנליטיקה של ההתאחדות לכדורגל. הוא עובד צמוד למאמני הנבחרות ובעיקר עם המאמן הלאומי רן בן שמעון, עליו הוא מעיד: "לעבוד עם רן זאת חוויה, יש לו תכונות של סטאר".

למרות ההצלחה – חסרה לו הזוגיות

למרות הטייטלים הנוצצים, הסיפוק והריגוש המקצועי, הרגע החזק ביותר בראיון היה דווקא וידוי אישי וכואב. אדם סיפר לאלון סגל כי הרגע הקשה ביותר בשנים האחרונות היה לחזור הביתה אחרי חגיגות האליפות המטורפות עם מכבי חיפה, ולגלות שבעצם אין לו בת זוג לחלוק איתה את האושר הגדול.