כוחות גדוד 'שמשון' מחטיבת כפיר ובפיקוד החטיבה הצפונית פועלים בשבועות האחרונים במרחב בית חאנון שברצועת עזה להשמדת תשתיות טרור על ותת-קרקעיות שנותרו במרחב. התשתיות ממוקמות מזרחית לקו הצהוב, בהתאם להסכם.
במהלך הלילה, הכוחות בשיתוף לוחמי יהל"ם, השמידו את המנהרה בה נפלו שלושת חבריהם לגדוד לפני 11 חודשים בדיוק: סרן איליי גבריאל אטדגי ז"ל, רס״ל במילואים הלל דינר ז"ל וסמ״ר נתנאל פסח ז"ל, באירוע היתקלות עם מחבלים.
המנהרה שהושמדה באורך כקילומטר ובעומק עשרות מטרים.
כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב להסרת כל איום מיידי על הכוחות ועל תושבי הנגב המערבי על מנת לשמור על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.
