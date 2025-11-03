איציק בסון תושב חולון בן 50, נעצר לאחר שהונה קשיש וגנב מחשבון הבנק שלו 60,000 שקלים. בחקירה התגלה כי הונה חסרי ישע רבים

איציק בסון תושב חולון בן 50, נעצר לאחר שהונה קשיש וגנב מחשבון הבנק שלו 60,000 שקל. בחקירה התגלה כי הונה חסרי ישע רבים. הבוקר (שני) החשוד יובא לדיון נוסף להארכת מעצרו.

האירוע התחיל לאחר שהמשטרה פתחה בחקירה (29/10/25) בעקבות תלונה על גניבת כסף מחשבון בנק של קשיש. מהחשבון נגנבו כ-60,000 ש"ח מחשבון הבנק. למחרת אותר החשוד איציק בסון בן 50, תושב חולון, ונעצר על פי צו בימ"ש לחקירה. בסון חשוד בשימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום בכוונה להונות מס' רב של משתמשים או כלפי חסרי ישע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועושק ע"י קבלת דבר שאינו מגיע כדין.

עוד באותו נושא עשרות בכירים בהסתדרות נעצרו בחשד לעבירות שחיתות 07:28 | חדשות סרוגים 5 1 👏

לאחר החקירה החשוד נכלא והובא לבימ"ש השלום בת"א שהאריך מעצרו. הבוקר, החשוד יובא לדיון נוסף להארכת מעצרו. מהמשטרה נמסר: "אנו קוראים לכל אדם שנפל קורבן להונאה ע"י החשוד ששמו איציק בסון, לגשת באופן מיידי לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה. משטרת ישראל קוראת לציבור לפעול במשנה זהירות בעת מסירת פרטים אישיים כמו פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי".