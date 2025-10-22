הפסקת אש? רוח הלחימה בישיבת ההסדר קרני שומרון בשיאה: 69 תלמידי הסדר ממחזור מרץ 2025, מתוך מחזור של 70 תלמידים, במסע כומתה של יחידת כפיר, מלאים במוטיבציה למלחמה.
בזמן שישראל נמצאת הפסקת אש שברירית, ובשעה שהשיח הציבורי עוסק בהסדרה ובמו"מ, בבסיסי צה"ל נמשכת ההכשרה המבצעית בשיא הכוח, ורוח הלחימה בקרב הלוחמים הצעירים רק מתחזקת.
דוגמה חותכת לכך נרשמה בקרב מתגייסי חודש מרץ 2025, אשר עורכים בימים אלו את מסע הכומתה המפרך. בלב המסע בולטת קבוצה של כ-70 חניכים שהגיעו מהישיבות, בעלי רמת מוכנות יוצאת דופן.
"הלוחמים הצעירים מפגינים נחישות מלאה ואפס הורדת הילוך, הם עכשיו עושים מסע כומתה, יש שם 70 תלמידי ישיבת ההסדר קרני שומרון שהתגייסו, כולם תותחי-על, מוכנים למשימה, למלחמה, למה שצריך, במוטיבציית שיא." מסר אלי כהן, מנהל ישיבת ההסדר קרני שומרון.
