שב״כ ומשטרת ישראל סיכלו הוצאה לפועל של פיגוע מטען חבלה בתחנת אוטובוס בעכו נגד חיילי צה״ל, אותו תכנן תושב העיר המזדהה עם ארגון הטרור דאע״ש

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ומחוז חוף במשטרת ישראל נעצר במהלך השבועות האחרונים, עיסא מאדי, תושב עכו, בן 18, לאחר שעלה חשד כי מזדהה עם ארגון הטרור ׳המדינה האסלאמית׳, קידם צעדים לייצור חומרי נפץ וניסה לשבש הליכים במהלך המעצר נגדו.

במסגרת חקירתו בשב״כ וביחידה ללוחמה בפשיעה של "מרחב אשר" במשטרה, עלתה תמונה חמורה אודות כוונתו לבצע פיגוע מטען בתחנת אוטובוס בסמוך לתחנת רכבת בעיר עכו, כנגד חיילי צה״ל, לצד צעדים שביצע בפועל לטובת הכנת חומרי נפץ ומטען.

עוד עלה בחקירה כי תכנן לבצע את הפיגוע ממניע לאומני ובשם המדינה האסלאמית וכן עמד בקשר עם פעילי ׳המדינה האסלאמית׳ בחו״ל. מאז תחילת מלחמת ״חרבות ברזל״ ניכרת עלייה ברמת האיום מצד ארגון המדינה האסלאמית ותומכיה בשטחי ישראל, ובתוך כך התרחבות מגמת מעורבות ערביי ישראל בטרור על רקע השפעות המלחמה.

בתום החקירה, הבוקר (שלישי) יוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז חיפה.