אבדיה מטריף את ארה"ב: "איפה הוא היה? הוא לא עזב מעולם"

דני אבדיה חזר לכושר, הכוכב הוביל את קבוצתו לניצחון גדול עם 32 נקודות ודאבל- דאבל אדיר, ברשת התלהבו: "אנשים שואלים איפה דני אבדיה היה? הוא לא עזב!"

אחרי חודשיים של פציעה שהשביתו אותו לפרקים, הלילה (בין רביעי לחמישי) דני אבדיה הזכיר לנו איזה שחקן גדול הוא. הכוכב הישראלי קלע 32 נקודות, והוסיף 11 ריבואנדים בדרך לניצחון חשוב של פורטלנד טרייל בלייזרס.

הישראלי הוביל את קבוצתו לניצחון 119:127 על אינדיאנה, במה שהיה ניצחונם ה-34 העונה מול 36 הפסדים. הבלייזרס נמצאים במקום התשיעי, מרחק של משחק אחד בלבד מהמקום השמיני בו נמצאת לוס אנג'לס קליפרס ומביא לבייתיות בפלייאין. הכוכב הלהיב את הרשת ואוהד כתב עליו: "הוא חזר? הוא לא עזב".

קבוצתו של הישראלי נמצאת מרחק של עשרה משחקים מהמקום ה-11 כשנותרו קצת יותר מזה לסיום העונה, מה שאומר שהיא הבטיחה מעשית את המקום בפליאיין ונותרה רק שאלת המיקום.

במקביל בזמן שאבדיה קלע 23 נקודות במחצית הראשונה, התקיים משחקה של ברוקלין נטס עם שני הישראלים האחרים, בן שרף ודני וולף. הנטס קלעו במחצית הראשונה 24 נקודות בלבד, במה שהיה שיא מועדון שלישי.

ברוקלין הפסידה 121:92 לאוקהלומה סיטי, מוליכת הליגה. דני וולף קלע שש נקודות, והוסיף שישה ריבואנדים וארבעה אסיסיטים, בן שרף לא שיחק בגלל פציעה. ברוקלין עם 17 ניצחונות בלבד, והמאזן השלישי הכי גרוע בליגה.

לפני יומיים נפגשו ברוקלין ופורטלנד לדרבי ישראלי בו בן שרף הרשים עם 15 נקודות וארבעה אסיסיטים. דני וולף קלע שמונה נקודות, והוסיף חמישה ריבואנדים וארבעה אסיסיטים. מנגד אבדיה עם 18 נקודות, שישה ריבואנדים וחמישה אסיסיטים בדרך לניצחון 95:114 של פורטלנד.