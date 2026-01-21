הרטמכ"ל זמיר ללוחמים בפלוגת הנגב בבסיס נבטים: "אתם ההוכחה שניתן לשלב אורח חיים חרדי עם שירות צבאי משמעותי"

ברקע הדיונים על חוק הגיוס והפגנות החרדים, נפגש היום הרמטכ"ל זמיר עם לוחמים חרדים.

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח היום (רביעי) עם הלוחמים החרדים בפלוגת הנגב בבסיס נבטים. בפלוגה משרתים לוחמים חרדים, המשלבים שירות משמעותי עם שמירה מלאה על אורח חיים חרדי, ומהווים חלק ממאמץ רחב להרחבת שורות צה״ל.

מדברי הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר: ״היקף המשימות והאתגרים שלפנינו רחב ומחייב – בהתאם לכך צה״ל נדרש להגדיל את שורותיו. הרחבת שורות צה״ל, ובהן גיוס הציבור החרדי, היא צורך מבצעי הכרחי כדי להבטיח את מוכנותנו לאתגרי העתיד".

לדברי הרטמכ"ל: "הארכת שירות החובה ל-36 חודשים היא רכיב אחד בלבד, הנדרש בחקיקה, שמטרתו להפחית חלק מהעומס ממשרתי המילואים ולהתאים את סדר הכוחות למשימות הרבות של צה״ל. יחד עם זאת, גיוס הציבור החרדי הוא צורך מבצעי והכרח וחובה מוסרית שלנו המפקדים כלפי כלל המשרתים על מנת לחלק באופן שוויוני את הנטל בין כל חלקי האוכלוסיה. אתם מהווים הוכחה לכך שניתן לשלב שמירה מלאה על אורח חיים חרדי עם שירות צבאי משמעותי".

הוא מוסיף כי "בתקופה הקרובה, נאשר ונוציא את הפקודה המטכ״לית לשילוב החרדים בצה״ל שתאפשר לכלל האוכלוסיה החרדית להצטרף למסגרות שירות ויחידות ייעודיות על מנת לשמור על אורח חיים חרדי מבלי לפגוע באופי השירות של שאר משרתי צה״ל. אני קורא לציבור החרדי לבחור, כמוכם, בשירות משמעותי ותרומה לביטחון המדינה. תמשיכו לפעול, לתרום ולהוות דוגמה – אני סומך עליכם וגאה לראות אתכם כאן".