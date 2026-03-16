וואו: דבר אחד בסרטון של נתניהו - גרם לעולם להתאהב בישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש לשמועות על מותו, אלא שדבר אחד בסרטון הצליח להטריף את העולם כולו

זה נשמע כל כך הזוי, אבל זה לגמרי אמיתי. אמש, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם תיעוד שלו רוכש קפה, ומפריך את השמועות בעניין מותו.

אלא שפריים אחד לא צפוי בכלל, תפס את עיניהם של מילוני אנשים בעולם. במהלך הסרטון נתניהו פנה אל הבריסטה ואמר לה שיש להישמע להנחיות פיקוד העורף, היא בתגובה חייכה, ומסתבר שהפריים שלה שוטף את הרשתות החברתיות בעולם כולו.

מילוני צפיות תוך שעות צילום: לשכת נתניהו

"ואוו, הנשים בישראל יפות", הגיבו הגולשים. "כולן ככה שם? אני חייב להגיע לבקר", הגיב גולש נוסף. התמונה שותפה והגיעה למאות מיליוני (!) צפיות, שיתופים ולייקים מהעולם כולו.

בישראל לא נותרו אדישים ורשת החברתית X (טוויטר לשעבר) מלאה במאות שיתופים של עמודים פופולאריים בחו"ל: "האם היא יודעת שהיא ככה מפורסמת?".