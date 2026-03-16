מכה לנתניהו: השופט סולברג הודף את הטענות שלו

המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (שני) את דרישתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להקפיא את המכרז לתפקיד היועץ המשפטי של הוועדה.

בתגובה רשמית ששלח לעורך דינו של נתניהו, אילן בומבך, הבהיר השופט סולברג כי לאחר שבחן את הטענות לעומק, הוא מצא אותן שגויות. "קראתי את פנייתך ונתתי דעתי על הטענות, אך אינני מקבל אותן", כתב סולברג.

השופט סולברג נימק את החלטתו בכך שהמכרז הפומבי מתנהל על פי סעיף 19 לחוק שירות המדינה (מינויים), סעיף אשר אינו מחייב היוועצות עם נציב שירות המדינה. סולברג הסביר כי חובת ההיוועצות חלה רק בעת קביעת כללים כלליים למכרזים, ולא ביישום המעשי של המכרז הספציפי.

לדבריו, הכללים הנוגעים לעובדי הוועדה כבר גובשו בעבר בתיאום עם הנציב, והמכרז הנוכחי נערך על פיהם. "לא מצאתי בסיס לנטען ולמבוקש בפנייתך", סיכם השופט.

כזכור, פנייתו של נתניהו לסולברג נעשתה אתמול בטענה כי המכרז פורסם ללא היוועצות עם נציב שירות המדינה. המשרה התפנתה לאחר שעו"ד דין ליבנה, שכיהן כיועמ"ש הוועדה במשך 13 שנים, עזב את תפקידו בינואר האחרון - ומאז פועלת הוועדה לאיתור מחליף קבוע.