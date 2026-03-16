תאונת דרכים קטלנית בקריית ארבע; בת 25 נהרגה במקום

תאונת דרכים קטלנית ארעה הלילה (בין ראשון לשני) בקריית ארבע, במהלכה ככה הנראה רכב פרטי איבד שליטה, והתהפך.

מהמשטרה נמסר: משטרת ישראל פתחה הלילה בחקירת נסיבות תאונת דרכים עצמית קטלנית שארעה ביישוב קריית ארבע, במהלכה רכב פרטי כפי הנראה איבד שליטה, פגע בצד הדרך והתהפך. כתוצאה מהתאונה, נגרם מותה של נהגת הרכב.

שוטרי תחנת חברון מרחב יהודה ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ש"י, הגיעו לזירת התאונה ופתחו בחקירת נסיבותיה.





מד"א עדכנו בזמן אמת על התאונה: בשעה 00:49 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על רכב שהתהפך בכביש 60 בסמוך לקרית ארבע. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותה של אישה כבת 25 עם חבלת ראש.

פרמדיק מד"א אלעד פס, סיפר: "הרכב היה הפוך ולצד הדרך שכבה אישה כבת 25 כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב היא הייתה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותה."