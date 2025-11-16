ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות את הממשלה בעקבות ההצעות להקמת מדינה פלסטינית: "ממשלת ישראל נשארה בלי כוח עמידה. בלי היכולת לומר 'לא'. אל מול שתיקת הכבשים בממשלה עומד עם של אריות"

על רקע הדיווחים על השגת רוב ליוזמת ארה"ב במועצת הביטחון של האו"ם אשר תכלול גם הקמת מדינה פלסטינית, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף הערב (ראשון) את הממשלה על שתיקתם מול האירועים המדיניים שיפגעו בישראל.

"זהו. נגמר. ממשלת ישראל נשארה בלי כוח עמידה. בלי היכולת לומר 'לא'" אמר בנט. "מול יוזמה להקמת מדינה פלסטינית – שתיקה. מול התבססות קטארית וטורקית בעזה – שתיקה. מול ההתחמשות ב-F35 סביבנו – שתיקה".

"אל מול שתיקת הכבשים בממשלה עומד עם של אריות" הוסיף וטען. "בקרוב נקים ממשלה לאומית בטחונית חזקה, משוחררת מאינטרסים זרים, שתפסיק את מפולת הויתורים ותשיב לישראל את הגאווה ואת כוח העמידה".

כאמור, הערב דווח כי ארה"ב השיגה רוב למעבר ההחלטה במועצת הביטחון של האו"ם, שכוללת "נתיב מהימן למדינה פלסטינית". על פי הדיווחים, רוסיה לא צפויה להטיל ווטו על ההחלטה, למרות שפעלה לקדם החלטה מקבילה ומנוגדת להצעה האמריקנית בנושא עזה. מוקדם יותר היום דווח כי ישראל פועלת לשנות את נוסח ההחלטה ככל הניתן, אך הסיכויים לכך נמוכים.