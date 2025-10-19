סין מאשימה את ה־CIA במתקפת סייבר על מרכז שירותי הזמן הלאומי, האחראי לתשתיות טכנולוגיות רגישות.

המתיחות בין המעצמות עולה מדרגה: משרד ההגנה הסיני פרסם הצהרה חריגה, בה האשים את סוכנות הביון האמריקאית – ה־CIA – בביצוע מתקפת סייבר מתקדמת נגד מרכז שירותי הזמן הלאומי, הגוף האחראי על תיאום הזמן הרשמי והתשתיות הכרונולוגיות במדינה.

על פי ההודעה, ההתקפה כוונה לגישה למידע רגיש ולגניבת נתונים, שנתפסים בבייג'ינג כחלק ממהלך מודיעיני רחב היקף של וושינגטון.

בסין מתארים את המתקפה כ"מהלך עוין על ריבונות המדינה", ומאשימים את ארה"ב בפתיחת "חזית נסתרת" נגד תשתיות הליבה של המדינה – לא רק במרחב הצבאי או הכלכלי, אלא כעת גם בתחום השליטה בטכנולוגיות זמן ודיוק, שנחשבות קריטיות למערכות תקשורת, ניווט ולחימה.

במערב טרם התקבלה תגובה רשמית לטענות, אך במערכת הבינלאומית רואים בכך המשך ישיר למלחמת ההאשמות ההדדית בין בייג'ינג לוושינגטון. בעוד ארה"ב מייחסת לסין מבצעי חדירה לארגונים מערביים ולתשתיות קריטיות בארה"ב, סין מצידה פותחת בקמפיין פומבי בו היא חושפת – לדבריה – פרטים על פעילות מודיעין אמריקאית "חשאית ותוקפנית".