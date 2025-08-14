ביום ראשון בשעה 18:00 עם ישראל כולו יעצור ויצטרף למעגל תפילה משותף למען שחרור החטופים. בכל נקודת התכנסות יוקראו פרקי תהילים (קכ"א, ק"ל), ויועברו מסרים המחזקים את הרוח הלאומית

עוצרים ואומרים פרקי תהלים להשבת החטופים. עם ישראל עוצר הערב את שגרת יומו ומתכנס לאמירת פרקי תהילים לזעקה אחת – השבת כל החטופים הביתה.

האירוע ביוזמת מטה משפחות החטופים והנעדרים יתקיים במוקדים ברחבי הארץ, בהשתתפות משפחות החטופים, אנשי ציבור, רבנים ותומכים מכל גווני החברה הישראלית.

הציבור נקרא לעצור, לקחת חלק, ולהצטרף למעגל תפילה משותף. בכל נקודת התכנסות יוקראו פרקי תהילים (קכ"א, ק"ל), ויועברו מסרים המחזקים את הרוח הלאומית ומחזירים את הדרישה לשחרור החטופים למרכז סדר היום.

"נחזיר. נקום." – אומרים במטה המשפחות – "הכאב לא מפסיק, אבל גם התקווה והמאבק לא. התפילה היא קולנו המשותף, והיא מחברת את כולנו – דתיים, חילונים, צעירים ומבוגרים – למען מטרה אחת: לראות את יקירינו שוב בבית."

ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני בקריאה להתפלל למען החטופים

ראש עיריית גבעת שמואל יוסי ברודני קרא לציבור להצטרף ליוזמה. אני קורא לציבור לעצור ביום ראשון בשעה 18:00 ולהתאחד יחד בקריאת פרקי תהילים לתפילה להחזרת החטופים החיים לביתם והחללים לקבורה ולשלומם וביטחונם של חיילי צה"ל