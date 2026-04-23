טלי גוטליב מזועזעת: "זה טילטל בי הכל"

מספר משפחות שכולות ניסו היום (חמישי) להיכנס לדיון בבג"ץ בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בתגובה, הדיון הופסק והשופטים התבקשו לעזוב את האולם. מאוחר יותר דוברות בתי המשפט גינתה זאת ומסרה כי מדובר באירוע "חריג וחמור".

‏חברת הכנסת טלי גוטליב ששהתה באולם, מסרה כעת: "שתתבייש דוברות בתי המשפט על היחס המחפיר למשפחות שכולות והודעתה הפומפוזית והפוגענית. שתי אמהות שכולות ביקשו להיכנס לדיון בבג"ץ כשהן לא יודעות את נפשן מצער.

בג"ץ גס ליבו, בצער השכול כשהורה על דיון בתנאי בית מרקחת. הייתי שם. ראיתי את הדרמטיות בה מודיעים אנשי המשמר לשופטים לצאת ללשכה. יצאתי החוצה, ביקשתי להגיע למשפחות האהובות והיקרות לי ולהרגיע אותן. הרגעתי אותם, הבטחתי להמשיך להיות להם עיניים ופה".

עוד היא מסרה: "הצער בעיניהם, חוסר האמון שלהם בבג"ץ, התחושה שמתעלמים מהמחיר האישי ששילמו טילטל בי הכל. אף אחד לא התפרץ לשום מקום. לכל היאיר לפידים, הגליקמנים, הבנטים ודומיהם שממהרים להביע תרעומת. אתם לא יותר מקופים בספארי שמחקים איש את רעהו.

‏ראיתם היום כולכם את חוסר סבלנותם של השופטים לתמר תשובה הגיבורה שאחיה נרצח בנובה, ולעו״ד בונצל שבנו עמית נפל בקרב הי״ד. פני הדור האדיר לא כפני בגץ!".