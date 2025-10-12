צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור, מספר על ההתרגשות לקראת שובו מהשבי לאחר שנתיים, ומבקר את ההסכם: "עצוב מהמתווה, חמאס לא באמת יתפרק מנשקו"

צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור שעשוי לשוב מחר (יום ב'), שוחח עם ענת דוידוב ואודי סגל ב־103fm. מור תיאר בהתרגשות את ההכנות למפגש המשפחתי אחרי שנתיים בשבי – ובמקביל הביע ביקורת חריפה על מתווה ההסכם לסיום המלחמה.

"אני מאוד מתרגש, במתח מאוד גדול. אנחנו בהכנות, בעיקר רגשיות", סיפר האב. "יש לנו אנשים טובים, יותר נכון נשים טובות שעוזרות לנו כמשפחה להתכונן לרגע הזה. אנחנו מדברים על החששות, את מי אנחנו הולכים לפגוש".

הוא הדגיש את חוסר המידע לגבי מצבו של איתן: "אין לנו שום תמונה או סרטון מאיתן כבר שנתיים. אנחנו לא יודעים איך הוא נראה ומה הוא עבר. אנחנו מקווים שהוא שלם עם שתי עיניים ושתי אוזניים, שתי ידיים ושתי רגליים, ושהוא שלם בנפשו. יש מה לדאוג, אחרי הכול הוא לא היה בטיול שנתי".

מור תיאר את הרגע הצפוי במילים פשוטות ומפורטות: "אשתי ואני נחבק אותו ביחד, וזה יהיה חיבוק משולש. אנחנו מתלבטים מה יהיה המשפט הראשון. נחבק אותו בחיבוק אמיץ מאוד. יש גם ערך לחיבוק עם שתיקה שיש בו את הפורקן של הגעגוע והדאגה שאי אפשר להסביר אותם".

למרות השמחה על שיבתו הצפויה של בנו, מור הבהיר כי אינו שבע רצון מהמתווה שהוסכם על סיום הלחימה: "אני מאוד שמח על חזרת החטופים, ואני מאוד עצוב על ההסכם, אני לא מרוצה ממנו – הוא רחוק ממה שייחלתי למדינה שלי. ייחלתי שלא נצטרך לפרק את האויב מנשקו ולהכניס לשם כוחות ערביים אחרים, אלא שהוא פשוט לא יהיה שם, שהוא ייהרג ומי שייוותר שם יגורש באופן שבו נבטיח לחלוטין את עתידנו מדרום".

על נושא פירוז נשק חמאס אמר: "הנושא של פירוז הנשק מחמאס נראה לי כל כך מצחיק". הוא הוסיף ספקנות חריפה ביחס לאפשרות שאוכלוסיות ערביות יוותרו ללא נשק: "אנחנו גרים בקריית ארבע, סמוך לחברון. אנחנו לא מכירים חברה שבטית ערבית ללא נשק. זה כמו לקחת לנו את כרטיס האשראי. אם אתה לוקח להם את הנשק אתה גוזר עליהם גזר דין מוות, והם לא ייתנו לדבר כזה לקרות".

מור הביע חשש מהפרות אפשריות של המתווה: "יש אופציה שתהיה פה הפרה. אנחנו 'סומכים' על חמאס בעניין איסוף הנשק. כשתהיה הפרה נצטרך להתנהג כמו שמתנהגים בהפרה".

בהרהור אישי על תחושת החובה הציבורית והאומץ הפרטי אמר האב: "אני רוצה לעלות לרזולוציה יותר גבוהה ממעוף הציפור ולשאול למה אני צריך להתעסק את זה כשאני עומד לחבק את הבן שלי". והוסיף: "התשובה היא כמו מה שאמרתי ביום הראשון – שזה גם העניין שלנו. הערבות ההדדית היא לדאוג שאנחנו נהיה ההורים האחרונים שעוברים את הגיהינום עלי אדמות בחיינו. אני חושב שהם לא התחילו לשלם על מה שהם עשו לנו, אבל אתבטא בצורה יותר ברורה לאחר שאחבק את איתן".