מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע כי יבטל את אשרות הכניסה של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן ובכירים נוספים ברשות ובאש"ף – זאת על רקע הלחץ להכרה במדינה פלסטינית בעצרת האו"ם

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע היום (שישי) כי הוא יבטל את אשרות הכניסה לארה"ב של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן וכל של בכירים נוספים ברשות ובארגון אש"ף. המהלך מגיע לקראת עצרת האו"ם שתתקיים בחודש הבא בניו יורק, על רקע התכנון של הרשות להכריז על מדינה פלסטינית ולקבל הכרה ממדינות המערב.

"ממשל טראמפ היה ברור: האינטרס הביטחוני הלאומי שלנו הוא לוודא שאש"ף והרשות הפלסטינית יקחו אחריות על כך שהם לא עומדים בהתחייבויות שלהם וחותרים תחת הסיכויים לשלום" אמר רוביו. "לפני שאש"ף והרשות הפלסטינית יוכלו להיחשב כשותפים לשלום, עליהם להתנער באופן עקבי מהטרור – כולל טבח ה-7 באוקטובר – ולעצור את ההסתה לטרור בחינוך, כפי שנדרש בחוק האמריקני וכפי שהובטח על ידי אש"ף".

רוביו הוסיף ודרש מהרשות הפלסטינית "להפסיק את ניסיונותיה לעקוף את המשא ומתן באמצעות קמפיינים משפטיים בינלאומיים, כולל פניות לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, וניסיונות להבטיח הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית פוטנציאלית". לדבריו, "שני הצעדים הללו תרמו באופן מהותי לסירובו של חמאס לשחרר את החטופים, ולקריסת המגעים על הפסקת האש בעזה".

"משלחת הרשות הפלסטינית באו"ם תקבל פטורים מוויזות בהתאם להסכם מטה האו"ם" סיכם. "ארה"ב נותרה פתוחה למגעים מחודשים שיתאימו לחוקינו, אם הרשות הפלסטינית ואש"ף יעמדו בהתחייבויות שלהם וינקטו בצעדים קונקרטיים לחזרה לדרך בונה של פשרה ודו-קיום בשלום עם מדינת ישראל".