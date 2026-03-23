טראמפ על איראן: המגעים עשויים להיחשב כ"שינוי משטר"

בריאיון ל-CNBC האמריקאית אמר הנשיא כי הוא אופטימי לגבי הסיכוי להסכם, והוסיף: "מה שמתרחש באיראן ניתן לתיאור כשינוי משטר"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום (שני) לשיחות עם איראן ואמר כי מדובר בדיונים "אינטנסיביים מאוד", תוך שהביע אופטימיות לגבי האפשרות להגיע להסכמות.

בריאיון שקיים עם ג'ו קרנן מרשת CNBC, ציין טראמפ כי הוא סבור שניתן להשיג "משהו משמעותי מאוד" במסגרת המגעים עם הרשויות האיראניות.

עוד אמר הנשיא במהלך השיחה כי ההתפתחויות באיראן עשויות להיחשב כ"שינוי משטר", כך לפי הדיווח של קרנן.

הדברים מגיעים על רקע הודעתו של טראמפ בימים האחרונים על קיום שיחות עם איראן, אותן הגדיר "טובות ופוריות", וכן החלטתו לדחות תקיפות על תשתיות אנרגיה במדינה למשך חמישה ימים, בכפוף להתקדמות המגעים.

מנגד, באיראן דוחים את הטענות על קיום שיחות ביטחוניות עם ארצות הברית, ומשמרות המהפכה אף מסרו כי ההצהרות האמריקאיות "משקפות משבר בעמדת ארה"ב", תוך המשך חילופי המסרים בין הצדדים.