איראן באיום חסר תקדים על ארה"ב: נפגע בתחנות הכוח במזרח התיכון

איום נוסף מאיראן: "אם תפרוץ מלחמה – לא ניסוג אפילו מילימטר"

באיראן מאיימים: פגיעה בתחנות הכוח תוביל לתגובה רחבה, כולל תקיפות על תשתיות אנרגיה ותחנות כוח ברחבי המזרח התיכון, לצד איום על מדינות המארחות בסיסים אמריקאיים.

במטה ח'אתם אל-אנביא האיראני, האחראי על תכנון ותיאום פעולות צבאיות המשותפות לכלל הכוחות של איראן מזהירים היום (ראשון) כי פגיעה אמריקאית בתשתיות באיראן תוביל לתגובה רחבה נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה ברחבי המזרח התיכון.

בהודעה שפורסמה מטעם מטה מרכזי ח’אתם אל-אנביא, נמסר כי אם ארה"ב תפגע בתחנות הכוח של איראן, "יינקטו מיד צעדים ענשיים", ובראשם פגיעה רחבה בתשתיות אנרגיה באזור.

לפי ההודעה, "כל תחנות הכוח, תשתיות האנרגיה וטכנולוגיות המידע של המשטר הציוני יכוונו באופן נרחב", לצד איום כי “תחנות הכוח של מדינות האזור שמארחות בסיסי ארה"ב יהוו מטרה לגיטימית”.



עוד נטען כי "כל החברות הדומות באזור שיש להן בעלי מניות אמריקאים יושמדו לחלוטין", כחלק מהתגובה האפשרית לפגיעה איראנית.

בהמשך הדגישו כי “אנחנו לא היינו אלו שהתחילו במלחמה”, אך אם תתבצע פגיעה בתשתיות, “ננקוט בכל פעולה כדי להגן על המדינה”, ואף הזהירו מפני “תהליך השמדה בלתי פוסק של תשתיות האנרגיה, הנפט והתעשייה של ארה"ב ובעלי בריתה באזור”.