בצה"ל מדווחים כי במהלך פעילות מבצעית בסוף השבוע בדרום לבנון, לוחמי חטיבת גבעתי איתרו עמדת טילי נ"ט ואמצעי לחימה נוספים, כחלק מהמשך הפעילות הקרקעית בגזרה הצפונית

ה' ניסן התשפ"ו
לוחמי גבעתי איתרו עמדות טילי נ"ט של חיזבאללה
לוחמי חטיבת גבעתי בדרום לבנון

לוחמי חטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, ממשיכים בימים אלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, במסגרת המאמצים להרחבת ההגנה הקדמית בגזרה הצפונית. במהלך הפעילות, איתרו הכוחות עמדת טילי נ"ט לצד אמצעי לחימה נוספים.

בסוף השבוע, במסגרת סריקות מבצעיות בשטח, זיהו הלוחמים תשתית ששימשה את ארגון חיזבאללה, ובה עמדת ירי של טילי נ"ט. בנוסף לכך, נמצאו במקום אמצעי לחימה שונים, אשר הוחרמו והועברו להמשך טיפול של כוחות הביטחון.

צילום: דובר צהאמצעי הלחימה שאותרוצילום: צילום: דובר צה


צילום: דובר צהאמצעי הלחימה שאותרוצילום: צילום: דובר צה

בצה"ל מציינים כי הפעילות מתבצעת כחלק מהמאמץ למנוע איומים על יישובי הצפון ולפגוע ביכולות הארגון בשטח. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול בהתאם להערכת המצב המבצעית.

צילום: דובר צהלוחמי חטיבת גבעתי בדרום לבנוןצילום: צילום: דובר צה

צה״ל מסר כי ימשיך לפעול נגד חיזבאללה, אשר הצטרף ללחימה ופועל בתמיכת המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

צילום: דובר צהלוחמי חטיבת גבעתי בדרום לבנוןצילום: צילום: דובר צה

בסיום נמסר כי הפעילות בדרום לבנון נמשכת, וכי הכוחות ערוכים להרחבת הפעילות בהתאם להתפתחויות בשטח.

טיל נ"ט חטיבת גבעתי דרום לבנון

