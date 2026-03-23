לוחמי גבעתי איתרו עמדות טילי נ"ט של חיזבאללה

לוחמי חטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, ממשיכים בימים אלו בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, במסגרת המאמצים להרחבת ההגנה הקדמית בגזרה הצפונית. במהלך הפעילות, איתרו הכוחות עמדת טילי נ"ט לצד אמצעי לחימה נוספים.

בסוף השבוע, במסגרת סריקות מבצעיות בשטח, זיהו הלוחמים תשתית ששימשה את ארגון חיזבאללה, ובה עמדת ירי של טילי נ"ט. בנוסף לכך, נמצאו במקום אמצעי לחימה שונים, אשר הוחרמו והועברו להמשך טיפול של כוחות הביטחון.





אמצעי הלחימה שאותרו

אמצעי הלחימה שאותרו צילום: צילום: דובר צה

בצה"ל מציינים כי הפעילות מתבצעת כחלק מהמאמץ למנוע איומים על יישובי הצפון ולפגוע ביכולות הארגון בשטח. עוד נמסר כי הכוחות ממשיכים לפעול בהתאם להערכת המצב המבצעית.





לוחמי חטיבת גבעתי בדרום לבנון

צה״ל מסר כי ימשיך לפעול נגד חיזבאללה, אשר הצטרף ללחימה ופועל בתמיכת המשטר האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

לוחמי חטיבת גבעתי בדרום לבנון צילום: צילום: דובר צה

בסיום נמסר כי הפעילות בדרום לבנון נמשכת, וכי הכוחות ערוכים להרחבת הפעילות בהתאם להתפתחויות בשטח.