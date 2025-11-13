שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב הערב (חמישי) להחלטתו לסגירת גלי צה"ל, כשבדבריו תקף את הביקורת הנרחבת סביב המהלך והבהיר כי התחנה תיסגר עד תאריך היעד ב-1 במרץ 2026.
"אתמול הודעתי כי החלטתי על סגירת תחנת השידור גלי צה"ל. הצעת המחליטים תעלה בממשלה כבר בשבועות הקרובים, בהתאם לנוהל המקובל" אמר. "אנחנו מגובים משפטית בהתאם לחוות דעת שניתנו גם בעבר, לרבות הייעוץ המשפטי לממשלה לשעבר. לאחר קבלת ההחלטה, צוות היישום יפעל לוודא את הפסקת שידורי התחנה עד ל-1 במרץ 2026".
"מדהים איך אנשים שקבעו נחרצות לאורך שנים שיש לסגור את גלי צה"ל בעת שכיהנו כרמטכ"לים או בכירים בצה"ל או כשרי ביטחון – הופכים כעת את עורם ומתנגדים מתוך פוזיציה פוליטית בתירוצים שונים ומשונים לסגירת התחנה" הוסיף ותקף. "אין מקום לתחנת שידור אזרחית בצה"ל – זה לא קיים באף מדינה דמוקרטית בעולם".
"גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים שאינם עומדים בקנה אחד עם ערכי צה"ל" הדגיש. "חיילים צריכים לשרת בצה"ל ולא בתחנת שידור".
"שקלתי היטב את הנושא על כל היבטיו ולאחר שהחלטתי – אין דרך חזרה" סיכם. "כל ההתקפות המכוונות כלפיי מצד פוליטיקאים ובעלי עניין והניסיון לצבוע את ההחלטה בצבעים פוליטיים צרים – לא יועילו ולא ישנו את החלטתי".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
שירי מנתניה
חרדים צריכים לשרת בצה"ל ולא כלואים בישיבה. מתי כבר תשנה את דעתך??????18:14 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זו אפליה על רקע לאומי. למה הערבים לא צריכים ?
החרדים צדקו. המדינה הזו היא לא המדינה של העם היהודי18:42 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
חרדים צריכים לשרת בצה"ל ולא כלואים בישיבה. מתי כבר תשנה את דעתך??????18:14 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זו אפליה על רקע לאומי. למה הערבים לא צריכים ?
החרדים צדקו. המדינה הזו היא לא המדינה של העם היהודי18:42 13.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר